Das Rennen um Künstliche Intelligenz treibt Techwerte an den Börsen in ungeahnte Höhen. In China feiert ein Chiphersteller einen historischen Börsenstart. Was die Firma so interessant macht. Der Hunger nach Computerchips im weltweiten Rennen um die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz hat dem chinesischen Hersteller CXMT einen Traum-Börsenstart geebnet. Zum Handelsbeginn sprang das Papier des Halbleiterfertigers aus dem ostchinesischen Hefei um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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