Der Wechsel von der PKV in die GKV ist an klare gesetzliche Vorgaben geknüpft. Werden diese nicht eingehalten, kann die Kündigung der PKV unwirksam sein. Wird etwa ein erforderlicher Nachweis nicht fristgerecht erbracht, kann der Vertrag fortbestehen und Beiträge können weiter fällig werden. Wer von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung wechselt, muss die gesetzlichen Vorgaben für die Kündigung der privaten Krankenversicherung (PKV) einhalten. Andernfalls kann der Versicherungsvertrag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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