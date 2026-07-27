Viele Versicherer möchten ihre Claims-Prozesse automatisieren. Doch viele Projekte scheitern bislang dort, wo es fachlich in die Tiefe geht. Woran es bei der Digitalisierung der Schadenbearbeitung noch hakt und wo es anzusetzen gilt, erläutert Alexander Solomonov, COO des Softwareanbieters Adacta. Wenn Versicherer über Digitalisierung sprechen, geht es dabei oft um den Vertrieb. Um neue Portale, schnellere Abschlussstrecken, Embedded Insurance oder digitale Services rund um die Police. Wenig Beachtung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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