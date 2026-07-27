Ein internationaler Energiekonzern verdient mit seinem hochprofitablen Kerngeschäft Milliarden und nutzt diese Cashflows zugleich, um ein zweites, wachstumsstarkes Standbein aufzubauen. Genau diese Kombination aus laufenden Erträgen und langfristiger Zukunftsfantasie macht den Titel interessant - vor allem, weil der Markt den Konzern weiterhin erstaunlich niedrig bewertet.Fundamental bringt das Unternehmen vieles mit, was Anleger suchen: hohe Profitabilität, eine solide Bilanz, attraktive Ausschüttungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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