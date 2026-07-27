München/Luxemburg (ots) -TÜV SÜD hat die in Luxemburg ansässige Validierungs- und Verifizierungsstelle (VVB) SustainCERT S.A. erworben. Damit erweitert das Unternehmen seine Kompetenzen im Bereich der digitalen CO2-Verifizierung und stärkt seine Position in den globalen Kohlenstoffmärkten. SustainCERT vereint akkreditierte Verifizierungsdienstleistungen nach führenden internationalen Standards und Artikel-6-Mechanismen mit fortschrittlichen digitalen Messungs-, Berichterstattungs- und Verifizierungs-Fähigkeiten (dMRV). Die Kombination aus der langjährigen Erfahrung von TÜV SÜD in der Emissionsverifizierung und der digitalen dMRV-Plattform von SustainCERT soll schnellere und transparentere Verifizierungsprozesse für Compliance- und freiwillige Kohlenstoffmärkte ermöglichen."Die Kohlenstoffmärkte entwickeln sich zu einem global regulierten System mit rasch steigender Nachfrage nach hochwertigen, verifizierten Emissionsminderungen", sagt Dr. Céline Bilolo, Chief Sustainability Officer und Leiterin des Geschäftsbereichs Nachhaltigkeit bei TÜV SÜD. "Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Emissionsverifizierung sowohl in regulierten als auch in freiwilligen Kohlenstoffmärkten bringt TÜV SÜD fundiertes Fachwissen im Bereich der Zertifizierung mit. SustainCERT ergänzt dies durch eine einzigartige Kombination aus akkreditierten Verifizierungskompetenzen und fortschrittlicher digitaler MRV-Technologie. Gemeinsam schaffen wir die Grundlage für schnellere, transparentere und skalierbare Verifizierungsprozesse weltweit."Zusammenarbeit ist der Schlüssel zum Wandel"Digitale Führungskompetenz in Verbindung mit globaler Reichweite ist entscheidend, um das nächste Kapitel der Klimaverifizierung einzuläuten", sagt Marion Verles, CEO bei SustainCERT. "In den letzten zehn Jahren haben wir die erste umfassende digitale Verifizierungsplattform der Branche aufgebaut und die Zukunft der digitalen Überwachung, Berichterstattung und Verifizierung mitgestaltet. Durch den Zusammenschluss mit TÜV SÜD verfügen wir nun über die nötige Reichweite, das Fachwissen und die Ressourcen, um diese Vision für Kunden auf der ganzen Welt zu verwirklichen."SustainCERT hat seine technologische Führungsrolle im Bereich der digitalen Verifizierung als akkreditierte Validierungs- und Verifizierungsstelle unter Beweis gestellt: Verra, einer der führenden Standardgeber im Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsbereich, hat erstmals im Rahmen eines digitalen MRV-Pilotprogramms die ersten CO2-Zertifikate genehmigt, die eine hochfrequente Ausgabe (z. B. monatlich, zweimonatlich) ermöglichen. SustainCERT hat dabei als Validierungs- und Verifizierungsstelle (VVB) die vollständig digitale Prüfung durchgeführt. Die digitale MRV-Plattform nutzt dabei umfangreiche Daten und künstliche Intelligenz (KI), um eine schnellere, genauere und skalierbare Verifizierung zu ermöglichen.SustainCERT hat einige der branchenweit ersten Verifizierungsregeln und -anforderungen für Maßnahmen in der Wertschöpfungskette sowie die erste "Impact Management Platform" entwickelt. Diese ermöglicht Verifizierung, Management, Zuordnung und Berichterstattung von Emissionsminderungen von Unternehmen über komplexe Scope-3-Wertschöpfungsketten hinweg. Das Unternehmen hat außerdem die "Value Chain Initiative" ins Leben gerufen, ein Kooperationsforum aus über 120 Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Normungsgremien, das daran arbeitet, praktische Leitlinien für eine glaubwürdige Scope-3-Bilanzierung, Berichterstattung und Dekarbonisierung der Wertschöpfungskette zu entwickeln.Neue Phase des regulierten Wachstums und rascher Skalierung in KohlenstoffmärktenDie Kohlenstoffmärkte verzeichnen ein rasantes Wachstum, da Regierungen und Unternehmen versuchen, ihre Dekarbonisierungsziele mithilfe regulierter und freiwilliger Mechanismen zu erreichen. Gleichzeitig haben die Sorgen um Transparenz und die Glaubwürdigkeit von Emissionszertifikaten zugenommen. Dies hat eine steigende Nachfrage nach einer soliden und unabhängigen Überprüfung zur Folge. dMRV entwickelt sich zu einer Schlüsseltechnologie, um die Geschwindigkeit und Transparenz der Kohlenstoffmärkte zu verbessern.In diesem sich wandelnden Umfeld stärkt TÜV SÜD seine Position: Das Unternehmen bündelt seine globale Expertise in den Bereichen Assurance und Zertifizierung mit den akkreditierten Verifizierungsfähigkeiten und der digitalen Infrastruktur von SustainCERT innerhalb seiner neu gegründeten Sustainability Business Unit, die die Umwelt- und Klimaschutzkompetenzen des Unternehmens über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg vereint.Für Kunden entstehen dadurch drei Vorteile:- Schnellere und planbare Verifizierungsprozesse durch digitale Datenflüsse und reduzierte Durchlaufzeiten- Höhere Transparenz und Nachvollziehbarkeit über den gesamten Projektlebenszyklus durch integrierte dMRV-Systeme- Stärkere Absicherung der Datenqualität und Reduktion von Risiken durch standardisierte, auditierbare VerifizierungsprozesseErfahren Sie mehr über die Dienstleistungen von TÜV SÜD im Bereich Carbon Management hier: tuvsud.com/dekarbonisierung (https://www.tuvsud.com/de-de/themen/nachhaltigkeit/dekarbonisierung) und über SustainCERT hier: sustain-cert.com.Pressekontakt:Claudia SchanzTÜV SÜDPublic RelationsWestendstr. 199, 80686 MünchenTelefon: +49 89 5791-1656E-Mail: claudia.schanz@tuvsud.comInternet: tuvsud.com/presseOriginal-Content von: TÜV SÜD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38406/6321750