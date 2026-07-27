Paris (www.anleihencheck.de) - Es wird erwartet, dass die Federal Reserve die Zinssätze bei ihrer Sitzung im Juli unverändert lassen wird, so François Rimeu, Chief Strategist, Crédit Mutuel Asset Management.Obwohl die Inflation weiterhin über dem Zielwert der Fed liege - ihr bevorzugter Inflationsindikator, der Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE), sei im Mai gegenüber dem Vorjahr um 4,1% gestiegen -, spreche die im Verbraucherpreisindex (VPI) für Juni festgestellte Abschwächung der Inflation dafür, den geldpolitischen Kurs beizubehalten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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