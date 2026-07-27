Der Ifo-Index steigt stärker als erwartet, Öl und Gas werden billiger und der Dax peilt ein Drei-Wochen-Hoch an. Doch der fragile Waffenstillstand am Persischen Golf entscheidet, wie lange die Erleichterung trägt.Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juli stärker als erwartet verbessert. Der Geschäftsklimaindex des Ifo-Instituts stieg von revidierten 85,7 Punkten im Juni auf 86,6 Punkte. Von Reuters befragte Analysten hatten lediglich mit 86,0 Punkten gerechnet. "Trotz der unsicheren Lage am Persischen Golf zeigt sich die deutsche Wirtschaft weniger pessimistisch", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Vor allem die Erwartungen hellten sich deutlich auf. Der entsprechende Index …
Enthaltene Werte: DE0008469XXX,XC0009677XXX,XD0002745XXXDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE