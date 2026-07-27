CHART des Tages: NASDAQ 100

Nasdaq 100 startet Erholungsversuch - Chartanalyse - Ausblick

Der heutige Handelstag an den US-Märkten startet in einer deutlichen Risk-On-Stimmung. Haupttreiber sind eine Erholung am Ölmarkt sowie Erklärungen der USA und Irans bezüglich einer gegenseitigen Pause militärischer Angriffe. Die Futures auf den Nasdaq 100 (US100) legen am Montag um rund 1,37 % zu und notieren bei 28.693 Punkten. Damit zeigt sich der Technologieindex als stärkster unter den großen US-Aktienindizes und übertrifft sowohl den S&P 500 (+0,91 - als auch den Dow Jones.

Diese Bewegung ist der Versuch einer Erholung nach zwei Verlustwochen, in denen der Tech-Index allein in der vergangenen Woche 2,1 % einbüßte. Gleichzeitig nehmen sinkende US-Anleiherenditen

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.