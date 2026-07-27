Gold bei 20.000 Dollar: Wird diese verrückte Theorie bald Realität?

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20.000 Dollar für eine Unze Gold - mit dieser Prognose sorgen die Analysten von Crescat Capital für Aufsehen. Was zunächst wie ein völlig überzogenes Kursziel klingt, basiert auf einer These, die Anleger genauer betrachten sollten. Wie realistisch ist das Szenario wirklich?
20.000 Dollar für eine Unze Gold - mit dieser Prognose sorgen die Analysten von Crescat Capital für Aufsehen. Was zunächst wie ein völlig überzogenes Kursziel klingt, basiert auf einer These, die Anleger genauer betrachten sollten. Wie realistisch ist das Szenario wirklich?
Die Prognose steht auf zwei Modellen
Crescat Capital leitet das Kursziel aus zwei makroökonomischen Modellen ab. Das erste vergleicht die globale
M2-Geldmenge mit dem oberirdischen Goldbestand. Dahinter steht eine einfache Rechnung: Geld kann durch Kreditvergabe und Notenbankpolitik schnell wachsen. Gold wächst nur langsam.
Aus dieser Differenz ergibt sich für Crescat ein mögliches Ziel von 20.000 Dollar je Feinunze in etwa vier Jahren. Die Gesellschaft verweist aber darauf, dass sich dieser Zeitplan verkürzen könnte, falls die globale Geldmenge durch Defizite, geopolitische Spannungen oder fiskalische Ungleichgewichte schneller steigt.
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