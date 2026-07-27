Anzeige
Mehr »
Montag, 27.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Pentagon sucht Nickel: China dominiert - ist der Meeresboden die Lösung?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
axinocapital.de
27.07.2026 11:02 Uhr
307 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Gold bei 20.000 Dollar: Wird diese verrückte Theorie bald Realität?

Anzeige / Werbung

20.000 Dollar für eine Unze Gold - mit dieser Prognose sorgen die Analysten von Crescat Capital für Aufsehen. Was zunächst wie ein völlig überzogenes Kursziel klingt, basiert auf einer These, die Anleger genauer betrachten sollten. Wie realistisch ist das Szenario wirklich?

20.000 Dollar für eine Unze Gold - mit dieser Prognose sorgen die Analysten von Crescat Capital für Aufsehen. Was zunächst wie ein völlig überzogenes Kursziel klingt, basiert auf einer These, die Anleger genauer betrachten sollten. Wie realistisch ist das Szenario wirklich?

Die Prognose steht auf zwei Modellen

Crescat Capital leitet das Kursziel aus zwei makroökonomischen Modellen ab. Das erste vergleicht die globale M2-Geldmenge mit dem oberirdischen Goldbestand. Dahinter steht eine einfache Rechnung: Geld kann durch Kreditvergabe und Notenbankpolitik schnell wachsen. Gold wächst nur langsam.

Aus dieser Differenz ergibt sich für Crescat ein mögliches Ziel von 20.000 Dollar je Feinunze in etwa vier Jahren. Die Gesellschaft verweist aber darauf, dass sich dieser Zeitplan verkürzen könnte, falls die globale Geldmenge durch Defizite, geopolitische Spannungen oder fiskalische Ungleichgewichte schneller steigt.

Modell prognostiziert Goldpreisziel von 20.000 USD anhand globaler M2-Geldmenge. Quelle: Bloomberg, World Gold Council, Metals Focus, Kevin C. Smith, CFA.

Warum Gold in dieser Rechnung knapp bleibt

Laut Crescat ist der oberirdische Goldbestand über 113 Jahre nur um 1,5 Prozent pro Jahr gewachsen. Die globale M2-Geldmenge in Dollar gerechnet sei dagegen über 22 Jahre um 7,0 Prozent pro Jahr gestiegen. Diese Differenz ist der Kern des ersten Modells.

Gold lässt sich nicht beliebig vermehren. Neue Vorkommen müssen entdeckt, geprüft, finanziert, genehmigt und gefördert werden. Das dauert Jahre. Wenn die Geldmenge schneller wächst als das verfügbare Gold, steigt aus Sicht von Crescat der Druck auf den Preis.

Zentralbanken kaufen doppelt so viel Gold wie früher

Ein weiteres Argument liefert die Nachfrage der Zentralbanken. Laut Crescat kauften sie in den vergangenen vier Jahren im Schnitt 1.000 Tonnen Gold pro Jahr. In der Dekade davor waren es durchschnittlich 500 Tonnen.

Crescat wertet diese Entwicklung als Zeichen, dass Gold wieder stärker als strategische Reserve dient. Genannt werden Krisenschutz, Diversifikation, Inflationsschutz und Absicherung gegen geopolitische Risiken. Besonders wichtig: Zentralbanken sind seit der Finanzkrise Netto-Käufer von Gold, mit China als größtem Käufer.

Chart zeigt steigende globale Zentralbank-Goldreserven durch anhaltende Nettokäufe seit der Finanzkrise. Quelle: Bloomberg, IWF, Kevin C. Smith, CFA.

Das zweite Modell ist ein Crash-Modell

Beim zweiten Modell geht Crescat ausdrücklich von einem schweren Einbruch am US-Aktienmarkt aus. Die Annahme lautet: Der S&P 500 fällt um 50 Prozent, der Dollar wertet danach ab, und das Verhältnis von Gold zum Aktienmarkt steigt stark an.

Das ist kein normaler Rückgang. Ein Minus von 50 Prozent wäre ein massiver Crash. Crescat verweist darauf, dass frühere Spitzen im Gold-zu-S&P-500-Verhältnis durch Börsencrashs von hohen Aktienbewertungen aus und durch deutliche Dollarabwertungen ausgelöst wurden.

Chart prognostiziert 20.000 USD Goldpreis durch Gold-S&P-500-Verhältnis und mögliche Dollarabwertung.

Wie daraus 20.000 Dollar werden

Crescat kombiniert in diesem Modell einen halbierten S&P 500 mit einem Gold-zu-S&P-500-Multiple von 5,25. Dieser Wert liegt unter dem Hoch von 1980, aber leicht über dem Niveau von 1933. Aus dieser Kombination ergibt sich ebenfalls das Ziel von 20.000 Dollar.

Damit hängt die Rechnung an einer klaren Kette: hohe Aktienbewertungen, starker Markteinbruch, schwächerer Dollar und eine Flucht in Gold. Ohne ein solches Stress-Szenario trägt das zweite Modell nicht.

Warum Crescat auf Minenaktien setzt

20.000 Dollar Gold klingt spektakulär. Crescat liefert dafür eine nachvollziehbare, aber sehr aggressive These: mehr Geld, knappes Gold, starke Zentralbankkäufe und im zweiten Modell ein echter Crash am US-Aktienmarkt.

Wenn Crescats Szenario aufgeht, würden höhere Goldpreise nicht nur den Metallpreis selbst betreffen. Sie könnten auch Projekte neu bewerten, die heute noch klein wirken, aber bereits Ressourcen, Infrastruktur oder einen Weg zur Produktion haben. Zwei Beispiele zeigen, wie unterschiedlich solche Goldstories aufgebaut sein können.

Blue Jay Gold: Hochgradige Goldstory im Yukon

Blue Jay Gold entwickelt nach eigenen Angaben mit dem Steller Gold-Projekt eine hochgradige Gold- und Silber-Story im Yukon. Das Projekt liegt nur wenige Kilometer von Whitehorse entfernt und ist vollständig über Straßen erreichbar. In einer abgelegenen Region wie dem Yukon ist das ein wichtiger Punkt, weil Infrastruktur über Kosten, Tempo und Machbarkeit entscheiden kann.

Nach Unternehmensangaben verfügt Steller bereits über eine Ressource von rund 900.000 Unzen Goldäquivalent mit durchschnittlichen Gehalten von etwa 6 bis 9 g/t AuEq. Dazu kommen historische Infrastruktur, umfangreiche Bohrarbeiten und ein großes Landpaket mit weiterem Explorationspotenzial. CEO Geordie Mark sagt, man sehe starkes Potenzial, die Ressource zu erweitern und weitere Entdeckungen im Projektgebiet zu erschließen.

ESGold: Cashflow zuerst, Exploration danach

Ein anderes Profil zeigt ESGold. Das Unternehmen setzt beim Montauban-Projekt in Québec nach eigenen Angaben auf die Wiederaufbereitung historischer Tailings, also alter Aufbereitungsrückstände. Die Anlage ist vollständig genehmigt und soll ab 2026 Produktion liefern. Damit verfolgt ESGold einen Ansatz, der im Junior-Sektor auffällt: möglicher Cashflow, bevor eine klassische neue Mine gebaut werden muss.

CEO Gordon Robb beschreibt die Priorität des Unternehmens entsprechend klar: Erst Produktion erreichen, dann mit diesem Cashflow das volle Explorationspotenzial von Montauban erschließen. Der zweite Hebel liegt also in der Tiefe des Projekts. Sollte ESGold dort ein größeres System nachweisen, könnte aus einem Reprocessing-Projekt ein breiterer Wachstumswert entstehen.

Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG: Herausgeber axinocapital.de ist ein Service der AXINO Capital GmbH · Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Deutschland · Geschäftsführer Wolfgang Seybold · Geschäftssitz Esslingen am Neckar · Handelsregister Handelsregisterbuch: HRB 747234 Register: Amtsgericht Stuttgart · USt-Id Nr. DE279391117 · Inhaltlicher Verantwortlicher Verantwortlichkeit im Sinne des § 55 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV): AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland, office@axino.com

Nutzungshinweise und Disclaimer
1. Gegenstand
Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der folgenden Webseiten der AXINO Capital GmbH und deren Unterseiten: https://www.axinocapital.de https://www.youtube.com/channel/UC17lIUp6TeXnnGy4GMdFn3g Sie gelten zwischen dem Nutzer und der AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend "AXINO" genannt. Durch die Freischaltung des Nutzers und/oder die Nutzung der o.g. Webseiten akzeptiert der Nutzer die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen.
2. Leistungsbeschreibung / Disclaimer
2.1. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen großer Nachrichtenagenturen wie Reuters oder dpa. Kurs- und Preisangaben werden von Börsen und Banken zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die AXINO Capital GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß MiFID II und §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der AXINO Capital GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der AXINO Capital GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. 2. Die in den Kommentaren zu den Artikeln veröffentlichten Informationen, Meinungen und Empfehlungen erfolgen nicht im Namen von AXINO, sondern stellen die subjektive Ansicht bzw. den Kenntnisstand des jeweiligen Verfassers dar.
3. Urheber-/Nutzungsrechte
3.1. Das Angebot ist durch urheberrechtliche Bestimmungen vor Vervielfältigung und Missbrauch geschützt. Die rechtswidrige Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung von Inhalten des Angebots oder deren Nachahmung über das eingeräumte Nutzungsrecht hinaus wird von AXINO durch zivil-, notfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgt.
3.2. AXINO behält sich sämtliche Rechte an den Inhalten vor. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Informationen zu vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern, insbesondere zum Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.
4. Einstellung von Inhalten durch den Nutzer - Nutzungsbedingungen
4.1. Das Verfassen von Inhalten (z.B. Kommentaren) und deren öffentlicher Verbreitung ist nur unter Nennung einer gültigen E-Mail-Adresse (welche nicht veröffentlicht wird) möglich. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten zu aktualisieren, sobald sich die Angaben, insbesondere die E-Mail-Adresse, ändern sollten.
4.2. Sofern der Nutzer eigene Inhalte (sog. "User Generated Content", z.B. Texte, Fotos, Videos) in die Angebote von AXINO einstellt, insbesondere in Form von Kommentaren in den Weblogs, verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere ist es dem Nutzer untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende und volksverhetzende Inhalte zu verbreiten, zu Straftaten aufzurufen und Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen. Die Einstellung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit der der Zustimmung des Urhebers erfolgen.
4.3. Auf Wunsch des Nutzers wird im Bereich der Leserkommentare nicht der reale Anmeldename, sondern ein frei wählbares Pseudonym angezeigt. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, unter mehren Pseudonymen im Forum aufzutreten.
4.4. Der Nutzer hat in seinen Beiträgen einen fairen und sachlichen Ton zu wahren. Die Meinung und Äußerung der anderen Teilnehmer ist zu respektieren.
4.5. Um unnötige Ladezeiten zu vermeiden, wird der Nutzer gebeten, auf das Anhängen von Bildern zu verzichten. Leserkommentare dienen darüber hinaus dem sachlichen und verbalen Meinungsaustausch und der Diskussion unter den registrierten Nutzern.
4.6. Sämtliche Beiträge werden erst nach Prüfung durch die Redaktion freigegeben. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen. Nutzern, die wiederholt gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen, kann die Registrierung entzogen werden.
4.7. Die Darstellung oder Verherrlichung von links- oder rechtsradikalem, rassistischem, anstößigem oder auch pornographischem Material, sowie jegliche Verlinkung darauf ist verboten und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
4.8. Eine Pflicht zur Überprüfung der vom Nutzer eingestellten Inhalte durch AXINO besteht nicht. AXINO behält sich aber das Recht vor, stichprobenartig eingestellte Inhalte zu überprüfen, ohne hierfür die Verantwortung für diese Inhalte zu übernehmen.
4.9. Mit der Einstellung von Inhalten räumt der Nutzer AXINO und den mit ihr verbundenen Unternehmen unentgeltlich das Recht ein, die Inhalte zeitlich unbegrenzt zu speichern, zu verbreiten, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zum Download anzubieten und in Online- und Printmedien des AXINO und verbundener Unternehmen zu nutzen. AXINO behält sich vor, Inhalte auch gekürzt zu veröffentlichen.
4.10. Der Nutzer versichert, zur Einräumung entsprechender Nutzungsrechte an den eingestellten Inhalten berechtigt zu sein und stellt AXINO und die mit ihm verbundenen Unternehmen von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der vom Nutzer eingestellten Inhalte geltend gemacht werden, frei.
4.11. AXINO ist jederzeit berechtigt, vom Nutzer eingestellte Inhalte zu löschen und/oder den Zugang des Nutzers zu sperren. Ersatzansprüche des Nutzers wegen gelöschter Inhalte sind ausgeschlossen. Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Sicherung der eingestellten Inhalte.
5. Haftung
5.1. AXINO gewährleistet nicht, dass das Angebot jederzeit erreichbar und fehlerfrei ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Zugriff auf das Angebot durch Ursachen verhindert wird, die außerhalb des Einflusses von AXINO liegen.
5.2. Die von AXINO veröffentlichten Inhalte (z.B. Artikel, Daten und Prognosen) sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch können weder AXINO noch die von AXINO eingesetzten Dienstleister, insbesondere die Datenlieferanten, für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität eine Gewähr übernehmen.
5.3. AXINO haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Ebenso wenig übernimmt AXINO Gewähr für die Brauchbarkeit der Daten für seine Nutzer. Soweit durch die Nutzung der Daten gegenüber dem Nutzer Ansprüche wegen angeblicher Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, hat AXINO hierfür nicht einzustehen.
6. Datenschutz
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
7. Schlussbestimmungen
7.1. AXINO ist jederzeit berechtigt, angebotene Dienste ganz oder teilweise einzustellen, zukünftig kostenpflichtig zu betreiben oder abzuändern.
7.2. AXINO behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung diese Nutzungshinweise (AGB) abzuändern oder zu erweitern. Der Nutzer erklärt sich mit der Änderung einverstanden, sofern er nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen per E-Mail widerspricht. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn der Nutzer per E-Mail darauf aufmerksam gemacht wurde.
7.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
7.4. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck weitgehend erreichen.
7.5. Gerichtsstand ist in Esslingen am Neckar, soweit der Kunde Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gleiches gilt, soweit der Kunde bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,XD0002746XXX,CA29643L2049,CA0959251038

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.