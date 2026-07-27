EQS-News: VT Markets / Schlagwort(e): Produkteinführung

Der VT Markets Gold Cup 2026 bietet Tradern Preisgelder von insgesamt bis zu 200.000 US-Dollar und einen Platz im Island Finale



27.07.2026 / 11:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SYDNEY, 27. Juli 2026 /PRNewswire/ -- VT Markets , ein globaler Multi-Asset-Broker, gab heute den Start des VT Markets Gold Cup 2026 bekannt, eines weltweiten Trading-Wettbewerbs für Kunden aus aller Welt. Vor dem Hintergrund weltweiter Sportbegeisterung startet der Wettbewerb mit der vom 3. August bis 13. September 2026 stattfindenden Regional Series und erreicht später im Jahr mit dem exklusiven Island Finale seinen Höhepunkt. Der Trading-Wettbewerb bietet mit Preisgeldern von insgesamt bis zu 200.000 US-Dollar einen der größten Preispools unter den diesjährigen Online-Trading-Wettbewerben. Die Teilnehmer treten in einer regionalen Rangliste gegeneinander an, die stündlich aktualisiert wird, wobei ihre Platzierung nach dem Gesamtgewinn in Prozent (%) erfolgt, um das durch die Handelsstrategie erzielte Kontowachstum und nicht das Startkapital zu messen. Um sich an die Spitze Ihrer Region vorzuarbeiten, sind außergewöhnliche Fähigkeiten erforderlich. Die Bestplatzierten der einzelnen Regionen erhalten Geldpreise und eine Einladung zum Island Finale, wo sie sich mit den Besten der Besten messen können. Um am VT Markets Gold Cup teilzunehmen, müssen Trader ein Live-Handelskonto eröffnen, die KYC-Verifizierung abschließen und sich über das Kundenportal anmelden. Die ersten 100 Teilnehmer pro Region erhalten zudem ein Handelsguthaben in Höhe von 10 US-Dollar. Die Nettoeinzahlung muss während der gesamten Kampagne konstant 1000 US-Dollar betragen. Jede Auszahlung oder interne Übertragung führt zur sofortigen Disqualifikation, um die Stabilität der Rangliste zu gewährleisten. Für die Aufnahme in die Rangliste ist außerdem ein kumuliertes Handelsvolumen von mindestens 10 Lots erforderlich, und die Positionen müssen mindestens 5 Minuten lang gehalten werden. Die vollständigen Teilnahmebedingungen und Teilnahmevoraussetzungen sowie weitere Boni und Prämien finden Sie auf https://www.vtgoldcup.com/ . Informationen zu VT Markets VT Markets ist ein regulierter Multi-Asset-Broker, der derzeit in über 160 Ländern vertreten ist. Das Unternehmen hat zahlreiche internationale Auszeichnungen erhalten, darunter Best Online Trading und Fastest Growing Broker. Im Einklang mit seiner Mission, den Handel für alle zugänglich zu machen, bietet VT Markets einen umfassenden Zugang zu über 1000 Finanzinstrumenten. Kunden profitieren über die preisgekrönte mobile Anwendung von einem nahtlosen Handelserlebnis. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/der-vt-markets-gold-cup-2026-bietet-tradern-preisgelder-von-insgesamt-bis-zu-200-000-us-dollar-und-einen-platz-im-island-finale-302834527.html



27.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News