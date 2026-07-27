Nächste Richtungsentscheidung: Gelingt Silber jetzt der Ausbruch über 60 US-Dollar?

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Der Silberpreis kämpft mit der Marke von 60 US-Dollar. Warum Industrie, Angebotsdefizit und Charttechnik für eine neue Aufwärtsbewegung sprechen

Nach einer monatelangen Korrektur rückt der Silberpreis wieder verstärkt in den Fokus der Anleger. Nachdem das Edelmetall Anfang des Jahres noch deutliche Kursverluste hinnehmen musste, mehren sich inzwischen die Anzeichen einer Stabilisierung. Die Marke von 60 US-Dollar je Feinunze entwickelt sich dabei zunehmend zur entscheidenden charttechnischen Hürde. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte eine neue Aufwärtsbewegung einleiten, während ein erneutes Scheitern zunächst für anhaltende Schwankungen sprechen würde.

Silber profitiert von Industrie und Investmentnachfrage

Im Gegensatz zu Gold besitzt Silber eine Doppelrolle. Neben seiner Funktion als Edelmetall und Wertspeicher ist es gleichzeitig ein unverzichtbarer Industriemetallrohstoff. Die Nachfrage aus der Photovoltaik, der Elektronik, der Elektromobilität sowie zahlreichen Hightech-Anwendungen bleibt hoch und sorgt dafür, dass der physische Markt seit Jahren ein Angebotsdefizit aufweist. Branchenbeobachter rechnen auch 2026 mit einem weiteren strukturellen Defizit zwischen Angebot und Nachfrage.

Hinzu kommt das makroökonomische Umfeld. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, steigende Energiepreise und die zunehmenden Sorgen vor einer Stagflation erhöhen die Attraktivität von Edelmetallen insgesamt. Während Gold in erster Linie als monetärer Krisenschutz gefragt ist, profitiert Silber zusätzlich von seiner industriellen Verwendung und reagiert deshalb häufig noch dynamischer auf konjunkturelle Veränderungen.

60 US-Dollar bleiben die entscheidende Marke

Nach mehreren Handelstagen mit Kursgewinnen notierte Silber zuletzt zeitweise wieder knapp unter beziehungsweise im Bereich von 60 US-Dollar je Feinunze. Damit rückt das nächste wichtige Widerstandsniveau in den Mittelpunkt. Marktbeobachter sehen einen nachhaltigen Ausbruch über diese Marke als technisches Signal, das weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen könnte.

Gleichzeitig bleibt die Volatilität hoch. Zwischenzeitliche Rücksetzer in Richtung 57 bis 58 US-Dollar zeigen, dass Gewinnmitnahmen jederzeit möglich sind und die Marktteilnehmer weiterhin sensibel auf Veränderungen bei Anleiherenditen, US-Dollar und geopolitischen Nachrichten reagieren.

Dennoch hat sich das kurzfristige Chartbild zuletzt aufgehellt. Mehrere technische Analysten verweisen auf die Rückkehr eines positiven Momentums, nachdem Silber zuvor wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobern konnte.

Fundamentaldaten bleiben konstruktiv

Auch fundamental spricht weiterhin vieles für ein unterstützendes Umfeld. Die Energiewende erhöht den Bedarf an Silber in Solarmodulen, Stromnetzen und elektronischen Bauteilen. Gleichzeitig wächst der Einsatz des Metalls in Zukunftstechnologien wie künstlicher Intelligenz, Rechenzentren und Hochleistungselektronik.

Sollten sich die Inflation als hartnäckig erweisen und die Realzinsen mittelfristig wieder sinken, dürfte dies sowohl Gold als auch Silber zusätzlichen Rückenwind verleihen. Während Gold in erster Linie von der Nachfrage der Zentralbanken getragen wird, erhält Silber Unterstützung aus zwei Richtungen: von Investoren und der Industrie.

Fazit

Der Silberpreis befindet sich derzeit an einer spannenden Weggabelung. Kurzfristig bestimmen geopolitische Risiken, Ölpreis, US-Dollar und Zinserwartungen das Marktgeschehen. Mittel- bis langfristig sprechen jedoch die strukturell hohe industrielle Nachfrage, das anhaltende Angebotsdefizit und ein zunehmend anspruchsvolles makroökonomisches Umfeld weiterhin für Silber.

Ob daraus bereits die nächste größere Aufwärtswelle entsteht, dürfte maßgeblich davon abhängen, ob es dem Edelmetall gelingt, die 60-US-Dollar-Marke nachhaltig zu überwinden. Ein erfolgreicher Ausbruch könnte das technische Bild deutlich verbessern und den Blick der Marktteilnehmer auf die nächsten Widerstandsbereiche lenken.

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