DAX startet kräftig in die Woche, Anleger setzen auf Deeskalation

Der DAX zeigt sich zum Wochenstart deutlich fester und knüpft an die freundliche Tendenz der Vorwoche an. Auch der Euro Stoxx 50 notiert zum Vormittag klar im Plus. Unterstützung kommt von der Entspannung im Nahen Osten und den rückläufigen Ölpreisen. Die US-Märkte werden ebenfalls mit Aufschlägen erwartet. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handelstag ebenfalls mit Gewinnen.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus der Konjunkturseite steht heute das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland. Das Stimmungsbarometer gilt als wichtigster Frühindikator für die heimische Wirtschaft. Anleger erhoffen sich weitere Hinweise darauf, ob sich die deutsche Konjunktur nach den schwierigen Vormonaten weiter stabilisieren kann. Zudem läuft die Berichtssaison langsam an. Aus Deutschland richtet sich der Blick unter anderem auf die Zahlen von Hochtief.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten zählt Lufthansa zu den auffälligsten Gewinnern. Die Aktie legt deutlich zu und profitiert von den kräftig gefallenen Ölpreisen. Nach der Angriffspause der USA im Iran und Signalen einer vorläufigen Deeskalation gaben die Rohölnotierungen spürbar nach. Für Fluggesellschaften bedeutet das die Aussicht auf sinkende Treibstoffkoqqsten.
Ebenfalls gefragt ist Infineon und weitere Halbleiterwerte wie Aixtron oder Suss Microtec. Auslöser ist das spektakuläre Börsendebüt des chinesischen Speicherchip-Herstellers CXMT. Die Aktie schoss am ersten Handelstag zeitweise um mehr als das Fünffache nach oben. Die Entwicklung unterstreicht die hohe Nachfrage nach KI-bezogenen Halbleitern und sorgt europaweit für positive Impulse im Sektor.
Auf der Verliererseite fällt Fuchs auf. Die Aktie startet schwächer in den Handel und steht nach einer frischen Neubewertung durch ein Analysehaus unter Druck.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bear
|UG2ZSV
|9,29
|26360,278274 Punkte
|27,38
|Open End
|Space Exploration Corp.
|Bear
|UR0MCJ
|1,65
|132,4919 USD
|6,04
|Open End
|DAX
|Bear
|UG79G3
|19,42
|27384,585993 Punkte
|12,93
|Open End
|DAX
|Bear
|UG31HK
|10,09
|26430,048706 Punkte
|18,48
|Open End
|DAX
|Bear
|UG66LB
|22,46
|27670,025196 Punkte
|11,37
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.07.2026; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Nasdaq-100
|Put
|UN4ASN
|0,43
|19700,00 Punkte
|-13,57
|18.09.2026
|Airbus Group SE
|Call
|UN5BFJ
|1,06
|210,00 EUR
|10,96
|16.09.2026
|Airbus Group SE
|Call
|UG3JKT
|4,71
|168,735683 EUR
|3,91
|16.12.2026
|DAX
|Call
|UN64K0
|38,34
|22700,00 Punkte
|5,60
|18.06.2027
|Bank of America Corp.
|Call
|UN3E25
|0,29
|62,00 USD
|11,44
|16.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.07.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|S&P 500
|Short
|UN02E8
|4,46
|8894,864599 Punkte
|5
|Open End
|DAX
|Short
|UN6Z59
|1,57
|26770,921085 Punkte
|15
|Open End
|DAX
|Long
|UG4UUT
|4,45
|23436,159939 Punkte
|15
|Open End
|DAX
|Long
|UG6H4J
|8,74
|18833,844179 Punkte
|4
|Open End
|Nasdaq-100
|Short
|UG6JXS
|0,81
|32818,230789 Punkte
|6
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.07.2026; 10:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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