DAX startet kräftig in die Woche, Anleger setzen auf Deeskalation

Der DAX zeigt sich zum Wochenstart deutlich fester und knüpft an die freundliche Tendenz der Vorwoche an. Auch der Euro Stoxx 50 notiert zum Vormittag klar im Plus. Unterstützung kommt von der Entspannung im Nahen Osten und den rückläufigen Ölpreisen. Die US-Märkte werden ebenfalls mit Aufschlägen erwartet. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handelstag ebenfalls mit Gewinnen.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus der Konjunkturseite steht heute das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland. Das Stimmungsbarometer gilt als wichtigster Frühindikator für die heimische Wirtschaft. Anleger erhoffen sich weitere Hinweise darauf, ob sich die deutsche Konjunktur nach den schwierigen Vormonaten weiter stabilisieren kann. Zudem läuft die Berichtssaison langsam an. Aus Deutschland richtet sich der Blick unter anderem auf die Zahlen von Hochtief.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten zählt Lufthansa zu den auffälligsten Gewinnern. Die Aktie legt deutlich zu und profitiert von den kräftig gefallenen Ölpreisen. Nach der Angriffspause der USA im Iran und Signalen einer vorläufigen Deeskalation gaben die Rohölnotierungen spürbar nach. Für Fluggesellschaften bedeutet das die Aussicht auf sinkende Treibstoffkoqqsten.

Ebenfalls gefragt ist Infineon und weitere Halbleiterwerte wie Aixtron oder Suss Microtec. Auslöser ist das spektakuläre Börsendebüt des chinesischen Speicherchip-Herstellers CXMT. Die Aktie schoss am ersten Handelstag zeitweise um mehr als das Fünffache nach oben. Die Entwicklung unterstreicht die hohe Nachfrage nach KI-bezogenen Halbleitern und sorgt europaweit für positive Impulse im Sektor.

Auf der Verliererseite fällt Fuchs auf. Die Aktie startet schwächer in den Handel und steht nach einer frischen Neubewertung durch ein Analysehaus unter Druck.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX Bear UG2ZSV 9,29 26360,278274 Punkte 27,38 Open End Space Exploration Corp. Bear UR0MCJ 1,65 132,4919 USD 6,04 Open End DAX Bear UG79G3 19,42 27384,585993 Punkte 12,93 Open End DAX Bear UG31HK 10,09 26430,048706 Punkte 18,48 Open End DAX Bear UG66LB 22,46 27670,025196 Punkte 11,37 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.07.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Nasdaq-100 Put UN4ASN 0,43 19700,00 Punkte -13,57 18.09.2026 Airbus Group SE Call UN5BFJ 1,06 210,00 EUR 10,96 16.09.2026 Airbus Group SE Call UG3JKT 4,71 168,735683 EUR 3,91 16.12.2026 DAX Call UN64K0 38,34 22700,00 Punkte 5,60 18.06.2027 Bank of America Corp. Call UN3E25 0,29 62,00 USD 11,44 16.09.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.07.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit S&P 500 Short UN02E8 4,46 8894,864599 Punkte 5 Open End DAX Short UN6Z59 1,57 26770,921085 Punkte 15 Open End DAX Long UG4UUT 4,45 23436,159939 Punkte 15 Open End DAX Long UG6H4J 8,74 18833,844179 Punkte 4 Open End Nasdaq-100 Short UG6JXS 0,81 32818,230789 Punkte 6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.07.2026; 10:00 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.