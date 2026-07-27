Laut OpenAI-CEO Sam Altman befinden wir uns schon durch Künstliche Intelligenz in der Singularität. Welche Anzeichen er dafür schon sieht und wie er deshalb jetzt weiterarbeiten will. Viele KI-Unternehmen arbeiten auf den Moment hin, in dem Künstliche Intelligenz die Fertigkeiten des menschlichen Gehirns überschreitet. Dann wären die Tools in der Lage, sich selbstständig weiterzuentwickeln und ganz ohne Menschen auszukommen. Dieser Moment wird als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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