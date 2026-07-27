Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Kapsch TrafficCom AG (ISIN AT000KAPSCH9/ WKN A0MUZU; die "Gesellschaft") hat mit ihren wesentlichen Finanzgläubigern (Kreditgebern und Schuldscheindarlehensgläubigern) eine Standstillvereinbarung sowie eine verbindliche Punktation als Basis für eine umfassende Restrukturierungsvereinbarung mit Laufzeit bis zum 31.3.2028 abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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