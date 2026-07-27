DAX Prognose für Montag, 27.07.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 24.759 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte am Freitag der letzten Handelswoche vorbörslich das Tagestief. Es ging von hier aus mit Aufnahme des Xetra Handels mit Dynamik und mit Momentum aufwärts. Die Bullen konnten den DAX bis zum Mittag in den Bereich der 24.950 Punkte schieben, kamen hier aber zunächst nicht weiter. Erst am späten Nachmittag setzte wieder Kaufinteresse ein, das den Index bis an und über die 25.100 Punkte geschoben hat. Zum Wochenschluss wurde ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich bröckelten die Notierungen wieder etwas ab. Der DAX ging bei 25.067 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Die DAX Prognose bleibt zum Wochenstart bullisch mit einem Wahrscheinlichkeitsvorteil von 60%.

bleibt zum Wochenstart bullisch mit einem Wahrscheinlichkeitsvorteil von 60%. DAX Aktuell notiert oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte und signalisiert technische Stärke.

notiert oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte und signalisiert technische Stärke. Die wichtigsten Kursziele liegen heute zwischen 25.585 und 25.621 Punkten.

Die DAX Prognose für Montag zeigt ein weiterhin konstruktives Chartbild. Nach einer starken Schlussrally zum Wochenausklang setzt der DAX aktuell seine Aufwärtsbewegung fort und eröffnet den Handel mit einem deutlichen Aufwärtsgap oberhalb von 25.300 Punkten. Entscheidend wird heute sein, ob die Käufer den Index nachhaltig über den kurzfristigen Unterstützungen etablieren können. Im Fokus stehen neben dem Chartbild erneut wichtige Widerstände, Unterstützungen und die kurzfristigen Kursziele für den Handelstag.

DAX Aktuell: Rückblick auf den Freitag

Der DAX startete am Freitag bei 24.759 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte bereits dort das Tagestief. Mit dem Xetra-Start übernahmen die Käufer das Kommando und trieben den Index dynamisch bis in den Bereich von 24.950 Punkten. Erst am Nachmittag gelang schließlich der Ausbruch über die Marke von 25.100 Punkten.

Der Xetra-Handel endete mit einem deutlichen Tagesgewinn. Nachbörslich kam es zwar zu kleineren Gewinnmitnahmen, dennoch schloss der Doch Jones bei 25.067 Punkten und bestätigte damit den positiven Wochenabschluss.

Von den 40 DAX-Werten beendeten 36 Aktien den Handel im Plus. Zu den stärksten Gewinnern gehörten:

SAP (+7,81%)

Fresenius (+2,67%)

Siemens Healthineers (+2,57%)

Zu den schwächsten Werten zählten:

Volkswagen VZ (-1,19%)

Infineon (-1,03%)

Brenntag (-0,34%)",

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