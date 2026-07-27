Der Bitcoin-Kurs hält sich weiter oberhalb einer wichtigen Unterstützung und notiert aktuell bei rund 65.250 US$. Gleichzeitig verbessert sich die Stimmung am Markt. Auch langfristige Anleger kaufen wieder verstärkt nach. Bitcoin hält wichtige Unterstützung Der Bitcoin-Kurs konnte den Point of Control vorerst als Unterstützung verteidigen. In diesem Bereich fand in der Vergangenheit eine hohe Handelsaktivität statt. Entsprechend wichtig war es, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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