Eine Sicherheitsforscherin hat eine Schwachstelle in Click to Pray, der offiziellen Gebets-App des Papstes, entdeckt. Über Monate hinweg ließen sich Daten der 700.000 Nutzer:innen abrufen. Eine Reaktion der Betreiber gibt es bis heute nicht. Click to Pray ist laut Eigenauskunft "die Gebets-App des Papstes, die Ihnen hilft, für die Herausforderungen der Menschheit und die Mission der Kirche zu beten". In sieben Sprachen und zusätzlich zur App-Version ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n