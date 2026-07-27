FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für T-Mobile US nach Zahlen zum zweiten Quartal von 250 auf 240 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Matthias Volkert begründete den niedrigeren fairen Wert mit angepassten Bewertungsparametern. Operativ behaupte das Unternehmen dank anhaltendem Kundenwachstum bei Mobilfunk und Breitband eine komfortable Position im US-Telekomsektor durch einen Vorsprung bei den Frequenzen, so der Experte in einer Studie am Montag./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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