Italienische und deutsche Wissenschaftler:innen haben eine 300 Kilogramm schwere Magnet-Mauer kreiert, die Astronaut:innen vor gefährlicher Strahlung schützen könnte. Kosmische Strahlung gehört zu den größten Gefahren für Astronaut:innen. Forscher:innen beschäftigen sich intensiv mit diesem Thema, um Weltraum-Missionen diesbezüglich so sicher wie möglich zu machen. Ein Deutsch-italienisches Forschungsteam, angeführt von Forscher:innen der römischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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