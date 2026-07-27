Es wird bald spannend: Der Baustoffhersteller Heidelberg Materials legt am Donnerstag seine Zahlen für das zweite Quartal 2026 vor. Der DAX-Konzern hat sich ambitionierte Ziele gesetzt: Bis 2030 soll der operative Gewinn (bereinigtes EBIT) jährlich um durchschnittlich sieben bis zehn Prozent wachsen.Für 2026 stellt der Vorstand ein operatives Ergebnis von 3,4 bis 3,75 Milliarden Euro und damit mindestens das Vorjahresniveau in Aussicht. Treiber sollen vor allem höhere Preise und konsequente Kostensenkungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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