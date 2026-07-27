Im September findet an der Schaden-Spitze der Bayerischen ein Wechsel statt: Andrea Woll übernimmt die Leitung des Schadenmanagements bei der BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Ihr Vorgänger Daniel Fronske wird sich einer neuen beruflichen Herausforderung annehmen. Zum 01.09.2026 übernimmt Andrea Woll die Leitung des Schadenmanagements bei der BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Sie ist Nachfolgerin von Daniel Fronske, der sich einer neuen beruflichen Herausforderung außerhalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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