Mainz/Berlin (ots) -Rufnummer für BetroffeneNach dem Terroranschlag während des Christopher Street Days (CSD) in Berlin steht der WEISSE RING an der Seite der Opfer und deren Angehörigen. Deutschlands größte Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer hat sofort alle notwendigen Schritte eingeleitet, um Betroffene schnell und unbürokratisch unterstützen zu können."Hass ist tödlich. So lange Ideologen Gewalt predigen, werden wir mit solchen Attentaten rechnen müssen", sagt Rolf Schmachtenberg, Landesvorsitzender des WEISSEN RINGS in Berlin. "Jetzt gilt unsere Aufmerksamkeit den Opfern und ihren Angehörigen. Ihnen wollen wir in ihrer unsäglich schwierigen Lage helfen." Das Angebot richtet sich sowohl an Verletzte als auch an Angehörige und Hinterbliebene sowie Augenzeuginnen und -zeugen.Wer Hilfe sucht, kann sich im Landesbüro des WEISSEN RINGS unter der Telefonnummer 030/8337060 melden oder per E-Mail an berlin@weisser-ring.de.Die professionell ausgebildeten ehrenamtlichen Opferhelferinnen und Opferhelfer des WEISSEN RINGS sind für alle Betroffenen da und begleiten sie. Der WEISSE RING kann finanzielle Soforthilfe leisten, aber zum Beispiel auch bei der Suche nach psychologischer Unterstützung oder bei der Kommunikation mit Behörden unterstützen.Der Landesverband Berlin des WEISSEN RINGS nahm mit einem Infostand am diesjährigen Christopher Street Day teil. "Das wollen wir auch 2027 tun", erklärt Schmachtenberg.Nach Angaben der Polizei hatte ein 21-Jähriger, der offenbar ein Anhänger des sogenannten Islamischen Staates war, am Rande des CSD einen Transporter in eine Menschenmenge gesteuert. Anschließend soll er Passantinnen und Passanten mit einer Machete angegriffen haben. Danach flüchtete er. Eine Frau wurde getötet, 29 weitere Menschen erlitten teils lebensbedrohliche Verletzungen. Bei einem Polizeieinsatz am Sonntagabend, der zu seiner Festnahme führen sollte, wurde der Mann getötet. (Stand: 27. Juli 2026, 10:25 Uhr)Der WEISSE RING wurde 1976 in Mainz gegründet als "Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten e. V.". Er ist Deutschlands größte Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität. Der Verein unterhält ein Netz von rund 3.000 ehrenamtlichen, professionell ausgebildeten Opferhelfern in bundesweit 400 Außenstellen, beim Opfer-Telefon und in der Onlineberatung. Der WEISSE RING hat rund 100.000 Förderer und ist in 18 Landesverbände gegliedert. Er ist ein sachkundiger und anerkannter Ansprechpartner für Politik, Justiz, Verwaltung, Wissenschaft und Medien in allen Fragen der Opferhilfe. Der Verein finanziert seine Tätigkeit ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und testamentarischen Zuwendungen sowie von Gerichten und Staatsanwaltschaften verhängten Geldbußen. Der WEISSE RING erhält keinerlei staatliche Mittel.Pressekontakt:WEISSER RING e. V.Team Medien & RechercheFon: +49 6131 8303-4000E-Mail: presse@weisser-ring.deWeb: www.wr-magazin.deOriginal-Content von: Weisser Ring e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6758/6321951