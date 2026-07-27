Hannover (ots) -Wer in diesen Wochen ein Fitnessstudio betritt, durch eine Universitätsmensa läuft oder kurz einkaufen geht, könnte ein lavera-Produkt geschenkt bekommen. Eine Creme, eine Lotion, vielleicht eine Mascara - einfach so, zum Ausprobieren. Anlässlich des bevorstehenden 40-jährigen Firmenjubiläums verschenkt lavera Naturkosmetik insgesamt eine Million Produkte.Dahinter steckt eine Überzeugung, die Thomas Haase schon seit der Gründung von lavera im Jahr 1987 antreibt: "Ich war schon immer der Meinung, dass die Natur alles bereithält, was unsere Haut braucht - oft wirksamer, als wir es uns vorstellen". Zu viele Menschen greifen noch immer zu Produkten mit synthetischen Inhaltsstoffen - nicht aus Überzeugung, sondern weil sie zertifizierte Naturkosmetik schlicht nie ausprobiert haben. Das möchte Haase ändern. Die Lösung ist denkbar einfach: Die Produkte kommen zu den Menschen - nicht umgekehrt.Die Aktion setzt bewusst nicht auf klassische Werbung, sondern auf direkte Produkterfahrung. "Unsere Aufgabe war es von Anfang an, die richtigen Wirkstoffe aus der Natur zu wählen, sie präzise zu kombinieren - und damit Produkte zu schaffen, die wirklich etwas auf der Haut bewirken", sagt Haase. Wer eine lavera-Creme zum ersten Mal spürt, soll selbst erleben, was zertifizierte Naturkosmetik bedeutet - in Textur, Geruch und Wirkung.Für Haase ist die Aktion mehr als eine Jubiläumskampagne. Fast 40 Jahre nach der Gründung treibt Haase noch dieselbe Frage an. "Wir haben die Marke mit der Überzeugung gegründet, dass jeder seine Haut mit Naturkosmetik pflegen kann. Daran hat sich nichts geändert". Eine Million Produkte. Ein Versprechen, das seit 1987 dasselbe geblieben ist.Pressekontakt:Sara HonerkampTeamlead Corporate CommunicationsLaverana GmbH & Co. KGLavesstraße 6530159 HannoverWeb: http://www.lavera.deMail: presse@lavera.deFon: 0511 - 67541 - 136/ - 149Laverana GmbH & Co.KG, Am Weingarten 4, 30974 Wennigsen, HRA 201478, Registergericht HannoverPersönlich haftende Gesellschafterin/Gesellschaft:1. Krystyna Chernes-Haase2. Haase Verwaltungs GmbH, Wennigsen HRB 202460, Registergericht HannoverGeschäftsführung: Thomas HaaseOriginal-Content von: Laverana GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64783/6321968