Im Chart der Volkswagen-Aktie (Vorzüge) hat sich eine charttechnische Flagge gebildet (siehe auch Tageschart unten). Nach der reinen Lehre sind solche Formationen in aller Regel Bestätigungen des vorherrschenden Trend. Bei der Volkswagen-Aktie ist dieser derzeit klar abwärts gerichtet [Plusvisionen hatte zuletzt HIER berichtet]. Gibt es dennoch Hoffnung? Sollte der der VW-Kurs aus dem Wimpel nach unten ausbrechen, wären aus technischer Sicht wohl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Plusvisionen.de