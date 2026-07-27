Wien (www.anleihencheck.de) - Covered Bonds seien aktuell gleich aus mehreren Gründen eine renditestarke Alternative zu Staatsanleihen, meint Jürgen Müller, Fondsmanager bei der Bayerninvest, gegenüber "FONDS professionell".Am Primärmarkt könnten die Papiere je nach Emittent und Herkunftsland mit Kupons von drei Prozent "eingeloggt" werden, und das ab einer Laufzeit von vier Jahren. Als Beispiel dafür nenne er einen bis 2030 laufenden Euro-Covered-Bond der kanadischen Bank of Nova Scotia, der im Juni mit einem Kupon von 3,084 Prozent platziert worden sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de