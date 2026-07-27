Die Entspannung am Ölmarkt verleiht den Aktien von Fluggesellschaften zum Wochenauftakt Rückenwind. Nachdem der Rohölpreis wieder deutlich nachgegeben hat, gehören Airlines im heutigen Handel zu den Gewinnern. So legen etwa die Aktien der Lufthansa im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Freitag um rund drei Prozent zu.Auch die Papiere von Air France-KLM gewinnen im Vergleich zum Schlusskurs an der Euronext rund vier Prozent. Bei der Aktie von Ryanair geht es ebenfalls um rund vier Prozent nach oben.Auslöser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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