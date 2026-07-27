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HELIOS SOLAR AG: HELIOS SOLAR AG erhält Zulassungsbescheid der Frankfurter Wertpapierbörse



27.07.2026 / 12:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die HELIOS SOLAR AG (ISIN: DE000A42D2N5, WKN: A42D2N, Börsenkürzel: HE8) gibt hiermit bekannt, dass sie heute den Zulassungsbescheid der Frankfurter Wertpapierbörse für die beantragte Zulassung ihrer Aktien zum Handel im regulierten Markt (General Standard) erhalten hat.

Die Notierungsaufnahme der Aktien im regulierten Markt (General Standard) und damit der erste Handelstag ist für den 28. Juli 2026 vorgesehen.



Website: www.heliossolarag.com

Kontakt

Maximilian Fischer, Head of Investor Relations, E-Mail: max@heliospv.net

Manuel Taverne, Co-Head of Investor Relations, E-Mail: m.taverne@max-em.de

Unternehmensdaten

HELIOS SOLAR AG, Geschäftsadresse: Marienplatz 2, 80331 München, Deutschland; Sitz: Frankfurt am Main; Handelsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 116214; LEI: 894500Q0LUCCFE8R5J14; ISIN: DE000A42D2N5; WKN: A42D2N; Börsenkürzel: HE8. Wichtige Hinweise Diese Mitteilung ist eine Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer jeweils gültigen Fassung (die "Prospektverordnung"). Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt innerhalb der oder in die Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland, Australien oder einer Rechtsordnung, in welcher der Vertrieb oder die Veröffentlichung rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren (die "Wertpapiere") der HELIOS SOLAR AG (die "Gesellschaft" oder "HELIOS") dar und stellt auch keine Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots dar. Insbesondere stellt diese Mitteilung weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland, Australien oder anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist.

Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert.

Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien oder an oder für Rechnung von in Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung nur verteilt und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe (e) der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (POATRs) sind und die zudem (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen, oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (u.a. "high net worth companies", "unincorporated associations"), oder (iii) Personen sind, an die diese Mitteilung anderweitig rechtmäßig verbreitet werden darf (alle diese Personen zusammen "relevante Personen"). Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an relevante Personen; Personen, die keine relevanten Personen sind, dürfen nicht auf Grundlage dieser Mitteilung handeln oder sich auf sie verlassen.

Das Angebot und die Zulassung zum regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) erfolgen ausschließlich auf Basis eines veröffentlichten Wertpapierprospekts vom 2. Juni 2026 (der "Prospekt") und eines ersten Nachtrags zum Prospekt vom 26. Juni 2026 (der "Nachtrag"), jeweils gebilligt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin"). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Prospekts und des Nachtrags erfolgen. Der Prospekt und der Nachtrag sind auf der Webseite der Gesellschaft (https://www.heliossolarag.com/ unter der Kategorie "IPO") kostenfrei erhältlich.

Die Billigung des Prospekts und des Nachtrags durch die BaFin darf nicht als Befürwortung der Emittentin oder der Qualität der Wertpapiere verstanden werden. Anleger sollten beachten, dass die BaFin den Prospekt und den Nachtrag lediglich hinsichtlich ihrer Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz geprüft hat. Anleger sollten den Prospekt einschließlich des Nachtrags vor einer Investitionsentscheidung lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der Entscheidung, in die Aktien zu investieren, vollständig zu verstehen. Eine Investition in Aktien ist mit zahlreichen Risiken verbunden, einschließlich des Totalverlusts des eingesetzten Kapitals; diese Risiken werden im ersten Kapitel "Risikofaktoren" des Prospekts beschrieben.



Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Mitteilung bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten investierten Betrag zu verlieren. Personen, die solche Investitionen in Erwägung ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf die Beratung in Bezug auf solche Investitionen spezialisiert ist. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert von Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten einen professionellen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Angebots für die betreffende Person zu prüfen.

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