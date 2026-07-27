Emittent / Herausgeber: Revolut Bank UAB / Schlagwort(e): Produkteinführung/Private Equity

Revolut ermöglicht Privatanlegern in Deutschland den Zugang zu Private Markets auf institutionellem Niveau



27.07.2026 / 13:00 CET/CEST

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Revolut ermöglicht Privatanlegern in Deutschland den Zugang zu Private Markets auf institutionellem Niveau Revolut arbeitet mit drei erstklassigen Managern zusammen - Apollo, Hamilton Lane und Partners Group - und bringt damit eine kuratierte Auswahl an Fonds auf seine Plattform.

Revolut Kunden können nun auf Private Market Werte zugreifen, die Private Equity, Private Credit und Private Infrastructure umfassen und das in Formaten, die für Privatanleger konzipiert sind.

Die Fonds fallen unter den ELTIF 2.0 Rahmen (Verordnung (EU) 2023/606) und bieten Liquiditätsmöglichkeiten durch regelmäßige Rücknahmefenster.

Berlin, 27. Juli 2026 - Revolut, die globale Fintech-Plattform mit 75 Millionen Kunden, führt heute den Zugang zu Private Market Fonds in Deutschland ein und bringt damit Investitionsmöglichkeiten auf institutionellem Niveau zu seinen Kunden. Das neue Produktangebot bietet erfahrenen Langzeitinvestoren einen Einstieg in die wachsende Welt der Private Markets. Nutzer können nun direkt in der Revolut App in Private Equity, Credit und Infrastructure investieren - über Fonds, die von drei der weltweit führenden Investmentgesellschaften verwaltet werden. Mit Fonds von Elite-Managern den Zugang zu institutionellem Investieren erschließen Private Markets Angebote wurden traditionell von institutionellen Investoren genutzt, die langfristiges Wachstum und eine größere Portfoliodiversifikation anstreben. Hohe Mindestanlagebeträge, die oft 100.000 Euro übersteigen, komplexe Dokumentation und unvorhersehbare Kapitalabrufe bedeuten jedoch, dass diese leistungsstarken Anlageklassen für die meisten Privatanleger - mit Ausnahme der Superreichen - bislang unzugänglich waren. Revolut ändert das jetzt. Die Einstiegshürden werden deutlich gesenkt und damit die Lücke zu den Strategien von institutionellen Investoren weiter geschlossen. Revolut Nutzer erhalten über strategische Vertriebsvereinbarungen mit Apollo, Hamilton Lane und Partners Group Zugang zu ausgewählten Private Market Fonds dieser führenden Gesellschaften. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 2,2 Billionen US-Dollar genießen sie das Vertrauen von weltweit agierenden Pensions- und Staatsfonds, sowie institutionellen Investoren. Ein eigens dafür aufgebautes Team an Fondsspezialisten evaluiert die Anlagestrategie, Leistungsbilanz, operative Resilienz und die Fähigkeit zur Bewältigung unterschiedlicher Marktzyklen eines jeden Fonds. Dieses Vorgehen ermöglicht es Revolut, eine sorgfältig kuratierte Auswahl an Fonds auf der eigenen Plattform anzubieten. Strukturierter Zugang zu ELTIF 2.0 Um diesen Zugang zu ermöglichen, sind die Fonds bei Revolut im Rahmen des EU ELTIF 2.0 (European Long-Term Investment Fund) strukturiert. Traditionelle Private Markets Angebote erfordern typischerweise eine mehrjährige Kapitalbindung und ein komplexes Cash-Management. Revolut bietet deshalb - im Rahmen von ELTIF 2.0 - den Zugang zu sogenannten Evergreen Fonds an, die darauf ausgelegt sind, Kapital vom ersten Tag an in ein bereits aktives Portfolio zu investieren. Obwohl der Rahmen rund um ELTIF 2.0 periodische Liquiditätsfenster einführt, zu denen Investoren ihre Anteile veräußern können, bleiben diese Fonds grundsätzlich illiquide. Rücknahmen sind nicht garantiert und können gemäß den Bedingungen des jeweiligen Fonds beschränkt oder ausgesetzt werden. Diese Fonds sind daher ausdrücklich für langfristige Anleger mit einem mehrjährigen Anlagehorizont konzipiert, die keinen unmittelbaren Zugriff auf ihr Kapital benötigen. Rolandas Juteika, Head of Wealth and Trading (EEA) bei Revolut, sagt: "Private Markets waren aufgrund von mangelndem Zugang lange die fehlende Anlageklasse im Portfolio des durchschnittlichen Anlegers. Durch die Partnerschaft mit Branchengrößen wie Apollo, Hamilton Lane und Partners Group verändern wir diese Situation grundlegend. Es geht uns dabei nicht ausschließlich darum, unseren Nutzern niedrigere Einstiegshürden anzubieten, sondern vor allem darum, ihnen Werkzeuge zu geben, um anspruchsvolle, diversifizierte und resiliente Portfolios für die Zukunft aufzubauen. Diese Fonds sind bewusst für langfristiges Kapital strukturiert und entsprechen damit der wahren Natur von Privatanlegern. Wir sind überzeugt, dass sie das Spielfeld zwischen privaten Anlagestrategien und institutionellen Private Markets Investmentstrategien grundlegend verändern werden." Revolut bietet eine vielfältige Auswahl an Investitionsmöglichkeiten direkt in der App, darunter US-amerikanische und europäische Aktien, ETFs, Geldmarktfonds, Anleihen, einen Robo-Advisor und CFDs. Die Plattform richtet sich an Kunden, die automatische, provisionsfreie ETF-Sparpläne einrichten oder den Robo-Advisor nutzen möchten, um ein passendes Portfolio zu erstellen und zu verwalten. Eine webbasierte Handelsplattform ist für alle Kunden zudem unter https://invest.revolut.com/ verfügbar. - ENDE -

Hinweise an die Redaktionen: Die Verfügbarkeit bestimmter Fonds variiert je nach Land. Kunden können in der App überprüfen, welche welche Anlagemöglichkeiten für Sie verfügbar sind, Private Market Fonds sind mit erheblichen Risiken verbunden, darunter Illiquidität, Kapitalverlust und Komplexität, und weisen im Vergleich zu börsennotierten Vermögenswerten wie Aktien oder ETFs eine eingeschränkte Liquidität auf. Diese Produkte sind möglicherweise nicht für Privatanleger geeignet. Der Fondsauswahlprozess von Revolut schließt das Anlagerisiko nicht aus. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen kann steigen und fallen. Die Renditen können durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Kapitalverlust ist möglich. Bitte lesen Sie vor einer Investition das entsprechende Basisinformationsblatt (KID) und stellen Sie sicher, dass dieses Produkt ihren Anlagezielen, ihrer finanziellen Situation und Risikobereitschaft entspricht. Es gelten Nutzungsbedingungen und Gebühren. Ab 18 Jahren. Weitere Informationen finden sie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Revolut, der FAQ Seite zu Gebühren sowie der Risikobeschreibung . Wertpapierdienstleistungen im Europäischen Wirtschaftsraum werden von der Revolut Securities Europe UAB (Gesellschaftscode: 305799582, eingetragene Adresse: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, Republik Litauen, LT-08130) erbracht, einem Wertpapierinstitut, das von der Bank von Litauen zugelassen und reguliert wird. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder ein Angebot zur Vornahme einer Anlageentscheidung dar und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die Revolut Securities Europe UAB handelt als untergeordneter Vertriebspartner der Fonds, die über die Allfunds Bank, S.A.U. bereitgestellt werden.

Über Revolut Die Revolut Bank UAB ist eine lizenzierte europäische Bank - gegründet in der Republik Litauen, autorisiert und reguliert durch die Bank of Lithuania und die Europäische Zentralbank - und hilft Menschen dabei, mehr aus ihrem Geld zu machen. Im Jahr 2015 startete Revolut im Vereinigten Königreich mit Geldtransfer und Währungsumtausch. Heute nutzen mehr als 75 Millionen Kunden weltweit Dutzende innovative Revolut-Produkte und tätigen monatlich über eine Milliarde Transaktionen. Mit unseren Privat- und Geschäftskonten geben wir Kunden mehr Kontrolle über ihre Finanzen und verbinden Menschen nahtlos auf der ganzen Welt.

Über Apollo Global Management Apollo ist ein schnell wachsender, globaler alternativer Vermögensverwalter. Im Rahmen unseres Asset-Management-Geschäfts streben wir danach, unseren Kunden auf dem gesamten Risiko-Rendite-Spektrum - von Investment-Grade-Krediten bis hin zu Private Equity - eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten. Seit mehr als drei Jahrzehnten dient unsere Investitionskompetenz auf unserer vollständig integrierten Plattform den Renditezielen unserer Kunden und liefert Unternehmen innovative Kapitallösungen für ihr Wachstum. Über Athene, unser Altersvorsorgegeschäft, sind wir darauf spezialisiert, Kunden finanzielle Sicherheit zu bieten - durch ein umfassendes Angebot an Altersvorsorgeprodukten und als Lösungsanbieter für institutionelle Kunden. Unser geduldiger, kreativer und kenntnisreicher Investitionsansatz bringt unsere Kunden, die von uns unterstützten Unternehmen, unsere Mitarbeiter und die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, zusammen - um Chancen zu erweitern und positive Ergebnisse zu erzielen. Zum 31. März 2026 verwaltete Apollo ein Vermögen von rund 1,03 Billionen US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.apollo.com .

ÜberHamilton Lane Hamilton Lane (Nasdaq: HLNE) ist eine der größten Private-Markets-Investmentgesellschaften weltweit und bietet institutionellen Anlegern und Privatvermögensinvestoren weltweit innovative Lösungen. Das Unternehmen ist seit mehr als 30 Jahren ausschließlich auf Private-Markets-Investitionen spezialisiert und beschäftigt derzeit rund 785 Fachleute in Niederlassungen in Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und dem Nahen Osten. Hamilton Lane verwaltet und betreut zum 31. März 2026 ein Vermögen von 1 Billion US-Dollar, bestehend aus 141,8 Milliarden US-Dollar an diskretionären Vermögenswerten und 905,3 Milliarden US-Dollar an nicht-diskretionären Vermögenswerten. Hamilton Lane ist darauf spezialisiert, flexible Investitionsprogramme zu entwickeln, die Kunden Zugang zum gesamten Spektrum an Private Markets Strategien, Sektoren und Regionen bieten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite oder folgen Sie Hamilton Lange auf LinkedIn . Über Partners Group Partners Group ist eines der größten Unternehmen in der globalen Private-Markets-Branche, mit rund 2.000 Fachleuten und einem weltweit verwalteten Vermögen von über 185 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen verfügt über Investitionsprogramme und individuelle Mandate in den Bereichen Private Equity, Private Credit, Infrastruktur, Immobilien, Lizenzgebühren und Sonderanlagen. Mit seinen Wurzeln in der Schweiz und seiner primären Präsenz in Colorado ist Partners Group anders aufgestellt als der Rest der Branche. Das Unternehmen nutzt seine differenzierte Unternehmenskultur und seinen operativ ausgerichteten Ansatz, um attraktive Investitionsthemen zu identifizieren und Unternehmen sowie Vermögenswerte zu Marktführern zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.partnersgroup.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn .

Über Allfunds Allfunds ist eine führende globale Distributions- und Handelsplattform für die Vermögensverwaltungsbranche. Seit mehr als 25 Jahren spielt das Unternehmen eine prägende Rolle bei der Demokratisierung des Zugangs zu Investmentfonds weltweit und verbindet Distributoren und Fondspartner über eine skalierbare, technologiegestützte Plattform. Heute ist Allfunds in 66 Ländern tätig und verbindet mehr als 1.400 Fondspartner und über 900 Distributoren in den Bereichen Investmentfonds, ETFs und alternative Anlagen. Mit 1,7 Billionen Euro an verwaltetem Vermögen, 17 Niederlassungen auf vier Kontinenten und einem Team von mehr als 1.000 Fachleuten verbindet Allfunds globale Reichweite mit starker lokaler Umsetzung - mit einem klaren Ziel: der bevorzugte globale Partner der Vermögensverwaltungsbranche zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.allfunds.com .



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