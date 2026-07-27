Hamburg (ots) -Mit der Veröffentlichung des Jahresabschlusses zieht LOTTO Hamburg Bilanz für das abgeschlossene Geschäftsjahr. 175,5 Mio. Euro haben die Hanseaten 2025 für die Lotterien und Lose der städtischen Lotteriegesellschaft ausgegeben. An die Hamburger Tipperinnen und Tipper konnten Spielgewinne in Höhe von insgesamt 69,9 Mio. Euro ausgezahlt werden. Rund 58,5 Mio. Euro wurden von der städtischen Lotteriegesellschaft für das Gemeinwohl in Hamburg abgeführt.Die vereinnahmten Spieleinsätze der Landeslotteriegesellschaft lagen 2025 bei insgesamt 175,5 Mio. Euro und damit um 4 Prozent unter dem außerordentlich guten Vorjahresergebnis von 182,8 Mio. Euro; jedoch über dem Ergebnis von 2023 mit 172 Mio. Euro Spieleeinsätzen.Das Jahresergebnis nach Ertragssteuern lag 2025 bei 0,7 Mio. Euro. Dieser Überschuss wurde von LOTTO Hamburg auch 2025 an die Gesellschafterin, die Freie und Hansestadt Hamburg, ausgeschüttet, sofern er nicht in die Gewinnrücklage übernommen wurde.Die Geschäftsführer der LOTTO Hamburg GmbH, Torsten Meinberg und Henning D. Thiele, der im Februar 2026 in die Geschäftsführung berufen wurde, führen das Ergebnis vor allem auf die weniger langen Jackpot-Phasen bei den großen Lotterien zurück. Nach einem außergewöhnlich positiven Vorjahresergebnis 2024 bezeichnen sie das Jahr 2025 als eher durchschnittlich: "Da die Jackpot-Höhe in Hamburg starken Einfluss auf die Spielbeteiligung hat, haben die Lotterien LOTTO 6aus49 und Eurojackpot 2025 geringere Spieleinsätze verzeichnet." Für das laufende Jahr 2026 sind die Geschäftsführer optimistisch, da sich bei LOTTO 6aus49 bereits im ersten Halbjahr eine anhaltend lange Jackpot-Phase aufgebaut hat.Hamburg profitiert von den LotterieeinnahmenDie Stadt Hamburg und das Gemeinwohl profitieren von den Spieleinsätzen durch die Abgaben der städtischen LOTTO Hamburg GmbH: Die Abführung in Höhe von rund 58,5 Millionen setzt sich zusammen aus 30,3 Mio. Euro Lotteriesteuer und 25,8 Mio. Euro Konzessionsabgabe, sowie 0,5 Mio. Gewinnabführungen, die in den Hamburger Haushalt fließen. Hinzu kommen 1,9 Mio. Euro Zweckabgaben an gemeinnützige Destinatäre aus den Bereichen Wohlfahrt, Sport, Denkmalschutz sowie Natur- und Katastrophenschutz, die mit diesen Zuwendungen wichtige Projekte fördern.LOTTO 6aus49 und Eurojackpot bleiben die beliebtesten LotterienIn der Hansestadt ist LOTTO 6aus49 die beliebteste Lotterie und erzielt 42% der gesamten Spieleinsätze. Dahinter folgt Eurojackpot, die europäische Lotterie erwirtschaftet 33% der Umsätze. Zusammen erzielen diese beiden großen Lotterien 130 Mio. Spieleinsätze. Die GlücksSpirale bleibt mit Spieleinsätzen von 2,9 Mio. Euro stabil. Eine Umsatzsteigerung um 18% erreichte die Umweltlotterie BINGO! mit Spieleinsätzen von 4 Mio. Euro. Für die verschiedenen Rubbellose gaben die Hamburger 10% mehr aus. Diese Sofortlotterien, bei denen Felder mit Zahlen und Symbolen freigerubbelt werden, vereinnahmten 10,3 Mio. Euro.Drei neue Millionäre - und zwei Überraschungen bei den ZusatzlotterienInsgesamt haben die Spielteilnehmenden 2025 mit den verschiedenen Glücksspielen von LOTTO Hamburg Spielgewinne in Höhe von 69,9 Mio. Euro erzielt. Dabei konnten sich 24 Glückspilze über einen Lotteriegewinn von mindestens 100.000 Euro freuen. Bei der Lotterie LOTTO 6aus49 gab es sogar zwei Millionengewinne: Im März jubelte ein Lotto-Spieler über 1,3 Mio. Euro und im August folgte ein 3,2 Millionen-Gewinn.Dass die Zusatzlotterien nicht zu unterschätzen sind, zeigte sich im Dezember. Ein zusätzliches Kreuz beim Spiel77 bescherte dem Tipper einen Gewinn von 5,5 Mio. Euro.Zu einer besonderen Überraschung war es im Mai 2025 gekommen. Ein Spielteilnehmer, der bereits im Mai 2024 bei der Zusatzlotterie Spiel77 rund 2,5 Mio. Euro erspielt hatte, meldete sich nach 12 Monaten in der LOTTO-Zentrale in der City Nord. Die wertvolle Quittung vom Vorjahr hatte er erst beim Aufräumen im Handschuhfach seines Autos wiedergefunden.Das Gemeinwohl profitiertNeben den kleinen und großen Gewinnern profitiert auch das Hamburger Gemeinwohl. Denn neben Konzessionsabgaben, Lotteriesteuer und Gewinnabführungen für den Hamburger Haushalt werden gemeinnützige Destinatäre aus gesellschaftlich relevanten Bereichen mit Lotteriemitteln kontinuierlich unterstützt. So fördern die GlücksSpirale und die Sieger-Chance sowie die Umweltlotterie BINGO! mit rund 2 Mio. Euro den Sport, Denkmalschutz und soziale Projekte sowie den regionalen Umwelt- und Katastrophenschutz in Hamburg. Beispielsweise konnten 2025 aus Erträgen der Umweltlotterie BINGO! 123 Projekte in Natur- und Umweltschutz finanziell unterstützt werden.Zusätzlich zu der Förderung des Leistungs- und Breitensports durch die GlücksSpirale und Sieger-Chance unterstützt LOTTO Hamburg seit mehreren Jahren den Hamburger Sport als Kooperationspartner mit jährlich 420.000 Euro.AusblickFür die kommenden Monate haben sich die Geschäftsführer von LOTTO Hamburg einiges vorgenommen. Henning D. Thiele erläutert die Vorhaben: "LOTTO Hamburg wird seine erfolgreichen Glücksspielprodukte auch im Internet weiterentwickeln. Gemeinsam im Verbund mit dem Deutschen Lotto- und Totoblock (DLTB) wird LOTTO Hamburg seine starke Stellung im umkämpften deutschen Glücksspielmarkt erhalten und ausbauen. Zudem plant LOTTO Hamburg für dieses Jahr eine eigene regionale Jahresendlotterie."Sein Geschäftsführerkollege Torsten Meinberg resümiert: "Mit seriösen Glücksspielangeboten steht LOTTO Hamburg in einem unruhigen Umfeld für Vertrauen und Verlässlichkeit. Glück und Verantwortung für das Gemeinwohl gehören für LOTTO Hamburg zusammen."Über LOTTO HamburgDie LOTTO Hamburg GmbH bietet im Auftrag der Freien und Hansestadt die Staatslotterien an. Rund 100 Beschäftigte in der Zentrale und etwa 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den fast 400 LOTTO-Annahmestellen kümmern sich in Hamburg um die Belange des staatlich geschützten Glücksspiels. Die Rahmenbedingungen regelt dabei der Glücksspielstaatsvertrag. Glücksspielsucht-Prävention ist dabei ein erklärtes Ziel von LOTTO Hamburg: In Kooperation mit dem Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung (ISD) in Hamburg werden alle Beschäftigten der Annahmestellen und der Zentrale umfassend geschult. Im Internet ist LOTTO Hamburg unter www.lotto-hh.de präsent, sowie auf den Social Media-Kanälen Facebook und Instagram. LOTTO Hamburg ist erlaubter Anbieter gemäß White-List. Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Weitere Informationen unter www.check-dein-spiel.de.Pressekontakt:LOTTO Hamburg GmbH, Pressesprecherin: Madeleine Göhring,E-Mail: pressestelle@lotto-hh.de, Tel.: 040 - 632 05 250. Sitz der Gesellschaft: LOTTO Hamburg GmbH, Überseering 4, 22297 Hamburg.Original-Content von: Lotto Hamburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62618/6322025