Die BYD-Aktie hat sich in den letzten Wochen wieder deutlich stabilisiert. Nach einem scharfen Rücksetzer von Mitte April bis Ende Juni geht es für den chinesischen E-Autobauer und Tesla-Rivalen seit Anfang Juli wieder sukzessive nach oben. Am Montag schloss der Anteilsschein an der Heimatbörse in Hongkong ohne große Veränderungen mit 88,55 HK$. Sollten Anleger auf eine Fortsetzung der Erholung setzen? Operativ läuft vieles in die richtige Richtung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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