Die ServiceNow-Aktie ringt weiterhin um einen belastbaren Boden. In meiner vorherigen Analyse stand nach dem damaligen Kurssprung von rund +15% die Unterstützung bei 109,50 US$ im Mittelpunkt. Inzwischen notiert der Titel deutlich darunter, wodurch die frühere Unterstützung zur nächsten wichtigen Hürde geworden ist. Widerstand ist klar definiert Auf Wochenbasis versucht sich die ServiceNow-Aktie weiterhin im hervorgehobenen Unterstützungsbereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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