+535%. So viel legte die CXMT-Aktie am Montag beim Börsendebüt in Shanghai zeitweise zu und pulverisierte damit selbst die kühnsten Wetten der Krypto-Zocker auf Hyperliquid. Aus einem chinesischen Speicherchiphersteller, der vor zwei Wochen noch mit unter 100 Milliarden US$ bewertet wurde, ist über Nacht das wertvollste börsennotierte Unternehmen Chinas geworden - noch vor der Bank-Riesin ICBC. Wie geht es nun für die Aktie weiter? Was ist CXMT eigentlich? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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