Essen (ots) -Digital-Health "Made in Germany": Erfahrene FachärztInnen verfassen digitale "Decision-Briefings", die komplexe medizinische Leitlinien übersetzen und PatientInnen in Minuten auf die Sprechstunden vorbereiten.Nach der Diagnose beginnt für viele Menschen das eigentliche Rätselraten. Für das Arzt-Patient-Gespräch bleiben im deutschen Gesundheitssystem im Durchschnitt nur wenige Minuten. Für die Einordnung einer komplexen Diagnose reicht das selten: 76-Prozent der PatientInnen wünschen sich nach dem Termin mehr Klarheit, als sie im Gespräch bekommen haben.Die neue deutschsprachige Plattform Gatch.com setzt genau an diesem strukturellen Problem an. Mit sogenannten "Decision-Briefings" bereitet sie PatientInnen gezielt auf ihren Arzttermin vor.Wissenschaftliche Evidenz statt "Dr. Google""Zwischen dem, was wir in der Sprechstunde in fünf Minuten sagen können, und dem, was PatientInnen eigentlich wissen müssten, um informiert zu entscheiden, klafft eine Lücke", erklärt Prof. Dr. med. Dr. h.c. Tienush Rassaf, Direktor der Klinik für Kardiologie und Angiologie am Westdeutschen Herz- und Gefäßzentrum Essen und Mitgründer von Gatch.Gatch.com schließt diese Lücke und bereitet auf die ärztliche Beratung vor: "Wer vorbereitet in die Sprechstunde kommt, stellt die richtigen Fragen, und beide Seiten gewinnen Zeit für das Wesentliche", so Rassaf.Jedes Decision Briefing beantwortet eine konkrete Entscheidungsfrage in wenigen Minuten. Kein Abo, kein Fachchinesisch, keine versteckte Werbung: Ein Advisory-Board aus FachärztInnen prüft alle Inhalte auf Leitlinien-Treue und Neutralität.VerfügbarkeitGatch.com (https://gatch.com) bietet fachärztlich validierte Briefings aus den Bereichen Herzmedizin, Gefäßmedizin, Ernährung, Psychiatrie und Kinderheilkunde an. Das Angebot wird schrittweise um weitere Fachbereiche ergänzt.Über GatchGatch (https://gatch.com) ist eine Health-Decision-Plattform: ÄrztInnen veröffentlichen evidenzbasierte "Decision-Briefings" zu konkreten medizinischen Fragen - fachärztlich validiert, neutral und laienverständlich. PatientInnen bereiten sich damit fundiert auf ihren Arzttermin vor und treffen selbstbestimmte Entscheidungen.Pressekontakt:Adrian BedoyCorporate Inspiration GmbHpresse@gatch.comBildmaterial und Kennzahlen: https://gatch.com/presseOriginal-Content von: Gatch GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183098/6322027