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Der XRP Kurs notiert am Sonntag bei rund 1,11 Dollar, und am XRP Ledger geht ausgerechnet jetzt der Zahlungsstandard von Mastercard live. Die XRP Prognose trifft damit auf einen seltenen Widerspruch aus starker Nachrichtenlage und müder Kursreaktion. Innerhalb von sieben Tagen bewegte sich der Kurs nur zwischen 1,08 und 1,16 Dollar, obwohl Ripple gleich mehrere institutionelle Produkte gestartet hat. Am Prognosemarkt Kalshi setzen Händler zur gleichen Zeit darauf, dass XRP in diesem Jahr unter einen Dollar rutscht. Alles hängt deshalb an einer einzigen Frage. Trägt eine echte Bankenanbindung den Kurs, wenn die Stimmung im Gesamtmarkt weiter kippt?

XRP Prognose zwischen Mastercard Anbindung und schwachen ETF Zuflüssen

Gegenüber dem Vortag steht laut CoinGecko ein Plus von 1,6 Prozent, und die Tagesspanne reichte nur von 1,08 bis 1,11 Dollar. Bei einer Bewertung von 69 Milliarden Dollar bleibt XRP die Nummer sechs im Gesamtmarkt. Vom Rekordhoch bei 3,65 Dollar aus dem Juli 2025 fehlen weiterhin knapp 70 Prozent.

Für Auftrieb sorgt eine Meldung von U.Today, wonach der Zahlungsstandard von Mastercard am XRP Ledger jetzt aktiv ist. Banken wickeln Zahlungen darüber ab, ohne ihre Prozesse umzubauen. Ripple startete kurz zuvor die Plattform Mint für den Stablecoin RLUSD. Im laufenden Jahr wanderten reale Vermögenswerte im Wert von rund 800 Millionen Dollar auf das Ledger. Die Zuflüsse in die XRP ETFs summieren sich auf etwa 1,49 Milliarden Dollar, doch zuletzt schrumpfte das Wochenplus auf gut acht Millionen.

Charttechnisch entscheidet die Zone zwischen 1,15 und 1,21 Dollar. Der Durchschnitt der vergangenen 200 Tage verläuft bei 1,09 Dollar und trägt den Kurs derzeit allein. Am Mittwoch tagt zudem die US Notenbank, und die Erwartung unveränderter Zinsen hält Risikokapital zurück. Damit entscheidet über die XRP Prognose vor allem, was außerhalb des Ripple Netzwerks passiert. Wer Erträge sucht, die nicht an einer Zinsentscheidung hängen, schaut längst früher in den Zyklus.

Warum die XRP Prognose Geduld verlangt und Pepeto ein Zeitfenster öffnet

Ein Kurs, der zwischen 1,09 und 1,21 Dollar festhängt und auf eine Zinsentscheidung wartet, baut in Monaten kein Vermögen auf. Genau deshalb suchen erfahrene Wallets den Einstieg, bevor der erste Handelstag überhaupt stattfindet. Pepeto hält dieses Fenster gerade noch offen.

Der Risk Scorer bewertet Schwächen im Vertrag und die Verteilung der Token, bevor ein Händler auch nur einen Dollar einsetzt. Daneben tauschen Halter über PepetoSwap ihre Token direkt auf der Plattform. Was früher den Wechsel zwischen mehreren Anwendungen und Vertragsscannern verlangte, läuft jetzt an einem Ort. Wer das prüfen will, findet auf der offiziellen Pepeto Website jedes Werkzeug und jeden geprüften Vertrag offen einsehbar.

SolidProof hat die vollständige Vertragsprüfung abgeschlossen, sodass der Code hinter jedem Tausch und jeder Risikobewertung eine unabhängige Kontrolle bestanden hat, bevor ein einziger Token am freien Markt gehandelt wird. Frühe Wallets haben diese fertigen Werkzeuge getestet und mehr als 10 Millionen Dollar in den Vorverkauf gebracht. Sie sichern sich Positionen zu einem festen Einstieg von 0,000000188 Dollar, weil der Abstand zwischen diesem Kurs und dem erwarteten Listing an der Binance jener Punkt sein könnte, an dem die Rendite entsteht. Im Gründerteam sitzt der Visionär, der den ursprünglichen Pepe Token entwickelt hat.

Verglichen damit verlangt ein Einstieg bei XRP zu 1,11 Dollar viel Geduld und volle Aussetzung gegenüber politischen Zeitplänen, die kein Händler steuern kann. Genau diese Abhängigkeit begrenzt die XRP Prognose nach oben. Pepeto bietet dagegen einen festen Einstieg im Vorverkauf, keine politische Abhängigkeit und ein Angebot von 420 Billionen Token, das von Beginn an auf Handelsvolumen ausgelegt ist. Sobald das erwartete Listing an der Binance den Handel eröffnet, dürfte sich dieses Fenster endgültig schließen.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt bis Mittwoch an eine Notenbanksitzung gebunden, auf die niemand im Ripple Umfeld Einfluss hat. Eine Bewertung von 69 Milliarden Dollar begrenzt, wie weit ein einzelner Aufwärtsschub den Kurs tragen kann. Ein Vorverkauf startet dagegen von einer Basis, die um ein Vielfaches kleiner ausfällt. Der erste Pepe Coin war ebenfalls günstig, bevor die Menge den Trend bestätigte. Historisch belohnte der Markt die frühesten Käufer am stärksten. Als Pepe seine tiefsten Kurse hinter sich ließ, schloss sich ein Fenster für immer, und der laufende Vorverkauf könnte nun an dessen Stelle treten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die XRP Prognose für Ende Juli 2026 aus?

Die XRP Prognose bleibt vorsichtig. XRP notiert nahe 1,11 Dollar, die Unterstützung liegt bei 1,09 Dollar und der Widerstand zwischen 1,15 und 1,21 Dollar.

Was ist Pepeto und wo läuft der Vorverkauf?

Pepeto verbindet PepetoSwap mit einem Risk Scorer, geprüft von SolidProof. Der Vorverkauf läuft unter pepetocoin.com und liegt bei mehr als 10 Millionen Dollar, nachprüfbar auf pepetocoin.com.