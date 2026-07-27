Hochtief hat seit Jahresbeginn rund 28 Prozent zugelegt. Damit der DAX-Konzern seine Outperformance gegenüber dem deutschen Leitindex, der gerade einmal 3,6 Prozent zulegte, aufrechterhalten kann, braucht es nun starke Halbjahreszahlen. DER AKTIONÄR verrät, welche Zahlen die Börsianer von Hochtief sehen wollen.Gegenüber dem Q2 des Vorjahreszeitraums dürfte der Erlös um elf Prozent auf 10,4 Milliarden Euro anziehen. Beim Gewinn je Aktie wird dagegen ein Anstieg von 2,50 Euro auf 3,45 Euro erwartet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär