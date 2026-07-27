Für viele ist die Tasse Kaffee genauso unverzichtbar wie das morgendliche Zähneputzen. Ein Forschungsteam hat jetzt untersucht, wie sich die getrunkene Menge auf die Gesundheit auswirkt - mit überraschendem Ergebnis. Menschen in Deutschland trinken im Durchschnitt 163 Liter Kaffee pro Jahr. Das entspricht etwa vier Tassen täglich pro Person. Damit ist Kaffee laut den Wissenschaftler:innen der American Heart Association eines der weltweit beliebtesten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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