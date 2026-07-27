In den USA sorgt ein Gerichtsverfahren für Aufsehen. Ein Mann hatte durch ein Privatsphäre-Feature seines Smartphones das komplette Gerät gelöscht und damit Behörden den Zugriff auf die Daten verwehrt. Jetzt klagt das US-Justizministerium gegen ihn. Am 24. Januar 2025 wollte der US-Bürger Sam Tunick zurück in die USA einreisen, nachdem er seinen Urlaub in der Dominikanischen Republik verbracht hatte. Bei der Einreise wurde er allerdings von den Grenzbeamt:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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