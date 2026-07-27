© Foto: Dall-EEthereum führt den Kryptomarkt an und profitiert von anhaltenden ETF-Zuflüssen, der Hoffnung auf den Clarity Act sowie dem Waffenstillstand zwischen den USA und Iran.Ethereum notiert Montagmittag bei 1.963 US-Dollar und damit 4,48 Prozent im Plus. Im frühen Handel kletterte der Kurs zeitweise sogar über die Marke von 1.970 US-Dollar und führt damit die Gewinnerliste unter den größten Kryptowährungen an. Gleichzeitig legte die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes um 1,4 Prozent auf 2,23 Billionen US-Dollar zu (Stand: 12:30 Uhr MESZ). Mehrere Faktoren sorgen derzeit für Rückenwind, darunter anhaltend Zuflüsse in Ethereum-ETFs und eine Verbesserung der Marktstimmung, vor allem durch …Den vollständigen Artikel lesen
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