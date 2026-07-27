Gold, Silber und Minen können sich erholen. In Australien geht es zum Wochenauftakt deutlich nach oben. Einige kleinere Werte wie zum Beispiel Benz Mining erreichen sogar schon neue Allzeithochs. Freilich ist das Gros der Gold- und Silberwerte von neuen Höchstkursen noch weit entfernt. Viele notieren 40 bis 50 Prozent unter ihren Hochs aus dem Januar des laufenden Jahres. Doch letztlich ist genau das die Chance. Die Werte müssten und können sich verdoppeln, um diese Hochs wieder zu erreichen.Noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär