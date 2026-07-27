Der Boom bei den Prognosemärkten erreicht die nächste Stufe. Der Online-Broker Robinhood führt Gespräche mit der Kryptobörse Crypto.com. Ziel ist es, die Ja-Nein-Kontrakte der Krypto-Plattform direkt in die Robinhood-App zu integrieren. Damit verschärft Robinhood den Konkurrenzkampf mit seinem bisherigen Partner Kalshi.• Robinhood verhandelt mit Crypto.com, um deren Prognosemärkte direkt in die eigene App zu integrieren.• Der Handel mit Ereignis-Kontrakten wächst rasant.• Durch die Zusammenarbeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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