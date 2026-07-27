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Die Solana Prognose steht an einem seltsamen Punkt, denn das Netzwerk liefert Rekordzahlen, während der Kurs bei rund 74 Dollar festhängt. In der Woche vom 24. Juli überschritten die wöchentlichen Transaktionen erstmals die Marke von einer Milliarde. Gleichzeitig erhielt Morgan Stanley die Freigabe der NYSE Arca für einen eigenen Spot-ETF auf SOL. Trotzdem notiert der Token rund 75 Prozent unter seinem Höchststand von 293 Dollar aus dem Januar 2025. Warum bezahlt der Markt für ein Netzwerk auf Rekordniveau so wenig, und wo entsteht die Rendite dann wirklich?

Solana Prognose zwischen Netzwerkrekorden und einer gedeckelten Spanne

Die Solana Prognose bekommt von der Netzwerkseite starke Argumente. CoinMarketCap berichtet, dass die wöchentlichen Transaktionen am 24. Juli die Milliardenmarke überschritten und das Volumen tokenisierter Aktien auf 3,32 Milliarden Dollar kletterte. Am selben Tag genehmigte die NYSE Arca den Spot-Solana-ETF von Morgan Stanley mit einer Gebühr von 0,14 Prozent. So ausgelastet war das Netzwerk noch nie.

Der Kurs folgt dem nicht. SOL wechselte am 26. Juli bei etwa 74,19 Dollar den Besitzer und gab auf Tagessicht rund zwei Prozent nach. Die 20-Tage- und 50-Tage-Durchschnitte liegen dicht beieinander bei 76,80 Dollar und wirken derzeit als Deckel. CoinDCX setzt das Juliziel bei 80,50 Dollar, während der 200-Tage-Durchschnitt bei 94,82 Dollar weit entfernt bleibt.

Analysten beobachten die Zone zwischen 74 und 82 Dollar. Nach oben öffnet ein Ausbruch den Weg Richtung 110 Dollar, nach unten drohen 67 Dollar. Selbst das freundliche Szenario bringt Käufern von heute rund 50 Prozent, und dafür braucht der Markt Monate. Wer 2021 dabei war, kennt ganz andere Größenordnungen. Bei 43 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung sind sie rechnerisch ausgeschlossen.

Wo die Solana Prognose endet, beginnt für viele Wallets Pepeto

Genau diese Rechnung führt die größten Wallets im Kryptomarkt derzeit zu Pepeto, und dort hält niemand eine Sekunde inne. Während das Binance-Listing näher rückt, sichern sich Wale und frühe Überzeugte ihre Positionen, bevor der Presale-Einstieg dauerhaft verschwindet. Kapital in dieser Größenordnung deutet auf tiefe Überzeugung hin, und Pepeto taucht inzwischen in fast jeder Debatte über die Solana Prognose auf, wenn es um die Frage geht, wo echte Gewinne beginnen. Wenn sich große Halter derart früh festlegen, ist das selten Zufall.

Die Plattform betreibt bereits PepetoSwap für gebührenfreies Handeln sowie eine Cross-Chain-Bridge, die Token ohne Kosten bewegt, sodass Käufer vom ersten Tag an funktionierende Werkzeuge in der Hand halten. Geführt wird das Projekt vom Mitgründer des originalen Pepe-Coins, der dieses Vorbild einst auf 11 Milliarden Dollar gebracht hat. Bevor der erste Dollar eingegangen war, hatte SolidProof jeden einzelnen Vertrag freigegeben, und diese unabhängige Prüfung bildet bis heute das wichtigste Sicherheitsargument des gesamten Presales.

Doch die großen Adressen sind nicht allein unterwegs. Alltägliche Käufer steigen ebenfalls ein und sichern sich Pepeto bei 0,000000188 Dollar, solange dieser Preis überhaupt noch existiert. Fließt ernsthaftes Geld in ein Projekt, folgt der Rest des Marktes erfahrungsgemäß kurz darauf. Jede neue Kapitalwelle füllt den Presale schneller als die vorherige, und Positionen entstehen, bevor das Listing einen höheren Boden setzt. Dieser wachsende Druck könnte sich in dem Moment entladen, in dem der Börsenhandel öffnet, und er trifft auf einen Markt ohne vergleichbaren Spielraum.

Sobald der Handel startet, verschwindet der vergünstigte Einstieg endgültig, und die Nachfrage könnte den Kurs spürbar nach oben treiben, während pepetocoin.com weiterhin frisches Kapital ausweist. Eingesammelt wurden mehr als 10 Millionen Dollar in einem verängstigten Markt, und stärker lässt sich Überzeugung in dieser Phase kaum belegen. Gegen eine gedeckelte Spanne wirkt genau das wie ein völlig anderes Rechenmodell.

Fazit zur Solana Prognose und zum eigentlichen Einstiegspunkt

Während die Solana Prognose Halter zwischen 74 und 82 Dollar einklemmt, schreibt Pepeto eine andere Geschichte. Solanas Netzwerkrekorde sind echt, doch Erträge ab 74 Dollar bleiben hinter dem zurück, was eine Position vor einem Listing liefern kann. Derselbe Mitgründer, der Pepe ohne jedes Produkt bis auf 11 Milliarden Dollar geführt hat, arbeitet erneut mit 420 Billionen Token, diesmal jedoch mit einer vollständigen Börsenstruktur im Rücken. Frühe Pepe-Halter verwandelten winzige Einsätze in erhebliches Vermögen. Fast alle sagen im Rückblick, sie hätten damals mehr kaufen sollen. Wer heute kauft, zahlt die aktuelle Stufe, wer wartet, zahlt den Listingpreis.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Solana Prognose für 2026 aus?

Analysten sehen SOL vorerst zwischen 74 und 82 Dollar, mit einem Juliziel von 80,50 Dollar laut CoinDCX. Nach oben liegt 110 Dollar, nach unten 67 Dollar. Der 200-Tage-Durchschnitt bei 94,82 Dollar bleibt die große Hürde.

Warum bekommt Pepeto in einem schwachen Markt so viel Aufmerksamkeit?

Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt und wird vom Mitgründer des originalen Pepe-Coins geführt. PepetoSwap und die Cross-Chain-Bridge laufen bereits, SolidProof hat die Verträge geprüft. Der Presale läuft über pepetocoin.com. Wer einsteigen will, findet ihn unter pepetocoin.com.