Die hierzulande beliebte mobile Klimaanlage Midea Portasplit hat einen versteckten Sparmodus, mit dem sich bis zu 60 Prozent Strom sparen lassen sollen. Die dauerhafte Aktivierung übernimmt ein Open-Source-Tool, das zugleich ein weiteres Problem löst. Angesichts der aktuellen Hitzewellen sind Kühllösungen gefragt. Besonders beliebt ist derzeit die mobile Klimaanlage Midea Portasplit, die sich allein in Europa schon 300.000-mal verkauft haben soll. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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