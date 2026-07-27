EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc.
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Bitmine hält 4,8 % des gesamten ETH-Umlaufs von 120,7 Millionen
Bitmine hat in nur 13 Monaten bereits 96 % des Weges zur "Alchemie der 5 %" zurückgelegt
Bitmine hat in der vergangenen Woche 6,1 Millionen Stammaktien zurückgekauft, die im Rahmen des zuvor angekündigten Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar genehmigt worden waren.
Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen
Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt
Bitmine verfügt über 4.917.189 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 1.948 US-Dollar pro ETH einem Wert von 9,6 Milliarden US-Dollar entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger
Bitmine hält Anteile im Wert von 61 Millionen US-Dollar an Eightco (NASDAQ: ORBS), das mittlerweile zu den wenigen börsennotierten Aktien weltweit zählt, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI ermöglichen
Die Kryptowährungsbestände von Bitmine sowie die gesamten Barmittel und marktfähigen Wertpapiere und die "Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 11,8 Milliarden US-Dollar, darunter 5,78 Millionen ETH-Token, Barmittel und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 268 Millionen US-Dollar sowie sonstige Kryptowährungsbestände.
Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatinvestor Thomas "Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben
NORWALK, Connecticut, 27. Juli 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" oder das "Unternehmen"), ein auf Bitcoin und das Ethereum-Netzwerk spezialisiertes Unternehmen mit Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass sich der Gesamtwert der Bitmine-Kryptobestände, der Barmittel und marktfähigen Wertpapiere sowie der "Moonshots" auf insgesamt 11,8 Milliarden US-Dollar beläuft.
Mit Stand vom 26. Juli 2026, 19:00 Uhr ET, setzen sich die Kryptowährungsbestände des Unternehmens aus 5.787.414 ETH zu einem Kurs von 1.948 US-Dollar pro ETH (laut Coinbase, NASDAQ: COIN), 208 Bitcoin (BTC), eine Beteiligung in Höhe von 180 Millionen US-Dollar an Beast Industries, eine Beteiligung in Höhe von 61 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("Moonshots") sowie Barmittel und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 268 Millionen US-Dollar zusammen. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,8 % des ETH-Gesamtbestands (von 120,7 Millionen ETH) aus.
"Bitmine hat in der vergangenen Woche 6,1 Millionen Stammaktien zurückgekauft, was einen Anstieg gegenüber den 5,5 Millionen Aktien darstellt, die in der Woche zuvor zurückgekauft wurden. Wir haben unseren Aktienrückkauf ausgeweitet, da wir das steigende ETH/BTC-Verhältnis - trotz der sinkenden Wahrscheinlichkeit, dass der Clarity Act im Jahr 2026 verabschiedet wird - als Zeichen für eine Erholung der Kryptopreise werten. Tatsächlich liegt dieses Verhältnis mit 0,3000 derzeit auf einem 3-Monats-Hoch, was unserer Meinung nach ein gutes Zeichen für eine künftige Kursstärkung von ETH ist", erklärte Thomas "Tom" Lee, Vorstandsvorsitzender von Bitmine.
"Die ETH-Kurse erreichen derzeit ein 10-Wochen-Hoch, und wie viele technische Analysten bereits betont haben, gehen wir davon aus, dass die nächsten wichtigen Kursmarken für ETH bei 2.000 und 2.500 US-Dollar liegen. Unser Berater, Tom DeMark von DeMark Analytics, betrachtet diese Niveaus als kurzfristige Ziele, sofern der Vergleich zwischen ETH und dem S&P 500 nach Oktober 1987 weiterhin Bestand hat", fuhr Lee fort.
"Mit dem Rückkauf von über 11 Millionen Stammaktien hat Bitmine den bislang größten Rückkauf von Stammaktien durchgeführt, den es je bei einem ETH- oder Bitcoin-Digital-Asset-Treasury gegeben hat", erklärte Lee. Seit dem 1. Juli 2026 hat Bitmine im Rahmen des zuvor genehmigten Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar 11,6 Millionen Stammaktien zurückgekauft.
"In der vergangenen Woche haben wir 9.946 ETH erworben. Bitmine hat seit Einführung der ETH-Treasury-Strategie am 30. Juni 2025 jede Woche ETH gekauft", erklärte Lee.
Am 16. Juli 2026 veröffentlichte Bitmine die neueste Botschaft des Vorstandsvorsitzenden (Link hier) für Juli 2026. Der Titel der Botschaft lautet: "ETH is the cure for the Uncanny Valley of Wealth."
Anfang 2026 brachte Bitmine MAVAN (das "Made in American VAlidator Network") auf den Markt, eine Staking-Plattform für institutionelle Anleger. Während MAVAN ursprünglich entwickelt wurde, um die eigene Ethereum-Treasury von Bitmine zu unterstützen, beabsichtigt MAVAN, sein Angebot auszuweiten, um institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner zu bedienen, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestakt.
Mit Stand vom 26. Juli 2026 beläuft sich die Gesamtmenge der bei Bitmine gestakten ETH auf 4.917.189 (9,6 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 1.948 US-Dollar pro ETH). "Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Im großen Maßstab (wenn das ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestakt wird) beläuft sich die prognostizierte ETH-Staking-Prämie auf annualisierter Basis auf 299 Millionen US-Dollar (unter Zugrundelegung einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,65 %)", erklärte Lee.
"Die annualisierten Staking-Erträge werden nun auf 254 Millionen US-Dollar geschätzt. Und diese 4,9 Millionen ETH entsprechen 85 % der 5,79 Millionen ETH, die Bitmine hält. Die eigenen Staking-Aktivitäten von Bitmine erzielten eine 7-Tage-Rendite von 2,65 % (annualisiert)", fuhr Lee fort.
Bitmines Krypto-Bestände belegen den ersten Platz unter den Ethereum-Treasuries und den zweiten Platz im weltweiten Vergleich, direkt hinter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), das Berichten zufolge 843.775 BTC im Wert von rund 59 Milliarden US-Dollar besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.
Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Nach Angaben von Fundstrat verzeichnete die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 597 Millionen US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 24. Juli 2026) und und belegt damit Platz 171 in den USA - hinter Hewlett Packard Enterprise (Platz 170) und vor HCA Healthcare (Platz 172) unter 5.704 in den USA notierten Aktien (statista.com und Fundstrat-Research).
Die Geschäftsführung von Bitmine ist der Ansicht, dass der GENIUS Act und das Project Crypto der Securities and Exchange Commission (SEC) für die Finanzdienstleistungen im Jahr 2025 ebenso wegweisend sind wie die Maßnahmen der USA vom 15. August 1971, mit denen vor 54 Jahren das Bretton-Woods-System und die Bindung des US-Dollars an den Goldstandard beendet wurden. Dieses Ereignis aus dem Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der legendären Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungsinfrastruktur. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.
Die Nachricht des Chairman von Bitmine finden Sie hier:
Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/
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Informationen zu Bitmine
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27.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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