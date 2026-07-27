Volkswagen hat erneut gepatzt. Der Auto-Hersteller meldete vergangene Woche für das zweite Quartal einen weiteren Gewinnrückgang. Das Konzernergebnis nach Steuern ging um 32,9 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro zurück. Es war der zehnte Rückgang beim Quartalsgewinn in Folge. Zudem verabschiedete sich VW vom bisher angepeilten Umsatzplus. Er soll nun bestenfalls stabil bleiben. Die Aktie hat in diesem Jahr mehr als 30 Prozent eingebüßt. Ist das Papier einen Blick wert?Im zweiten Quartal zog der Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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