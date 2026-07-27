Die deutsche Wirtschaft zeigt sich zäher als gedacht. Das Ifo-Geschäftsklima kletterte im Juli um 0,9 Punkte auf 86,6 Punkte und damit deutlicher als von Analysten erwartet, die im Schnitt lediglich 86,0 Punkte auf dem Zettel hatten. Bemerkenswert ist, dass dies bereits der dritte Anstieg in Folge ist, nachdem der Iran-Krieg die Stimmung zuvor belastet hatte. Erwartungen ziehen an, Lage trübt sich ein Das Bild ist gespalten. Auf der einen Seite stiegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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