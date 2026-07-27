Europas Börsen legen zu Wochenbeginn weiter zu. Schon am Freitag hatte die Erholung eingesetzt, und heute setzt sie sich fort. Besonders auffällig: Der Schweizer SMI kletterte auf ein neues Allzeithoch. Der Grund für die gute Stimmung liegt auf der Hand. Die USA haben ihre Angriffe gegen den Iran vorerst eingestellt, der Iran signalisierte seinerseits eine Pause. Das drückt die Ölpreise spürbar nach unten, und genau das gibt den Märkten Rückenwind. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de