Anzeige / Werbung

Die XRP Prognose bekommt ein neues Vorzeichen, denn Ripple (XRP) hat die Marke von 1,10 Dollar zurückerobert und damit rund vier Prozent vom Tief des Wochenendes gutgemacht. Noch am Samstag rutschte der Token auf 1,059 Dollar und stand kurz vor dem vierten Verlusttag in Folge. Alle vier Trendindikatoren standen zu diesem Zeitpunkt auf Verkaufen. In Washington fehlt dem CLARITY Act weiterhin nur eine strittige Klausel bis zur Abstimmung, und die Frist bis zur Sommerpause schrumpft. Trägt diese Erholung über den Widerstand, oder braucht der Token am Ende doch ein Gesetz?

XRP Prognose nach der Rückeroberung von 1,10 Dollar und vor der Klausel im CLARITY Act

Das Chartbild hat sich über das Wochenende gedreht. Noch am Samstagmorgen notierte der Token laut CaptainAltcoin bei rund 1,059 Dollar und lag damit unter dem unteren Kursziel von 1,063 Dollar. Drei Verlusttage lagen hinter dem Markt, alle vier ausgewerteten Indikatoren standen auf Verkaufen, und der Relative-Stärke-Index kam auf 37,934.

Für eine Erholung war zuerst eine Rückeroberung von 1,081 Dollar nötig, weil sich erst darüber die alte Handelsspanne bis 1,10 Dollar wieder öffnet. Beide Stufen sind inzwischen genommen, und der Token notiert wieder im oberen Teil dieser Spanne. Ein bestätigter Tagesschluss über 1,10 Dollar würde den Weg zu 1,12 Dollar öffnen. Fällt der Kurs unter 1,063 Dollar zurück, kehrt der Verkaufsdruck umgehend zurück.

Den größeren Hebel für die XRP Prognose hält weiterhin Washington, denn der CLARITY Act steht laut 24/7 Wall St. nur noch eine strittige Klausel vor der Abstimmung im Plenum. Das Gesetz würde den Token dauerhaft als Ware einstufen. Die Quoten auf Polymarket fielen zuletzt dennoch von 48 auf 38 Prozent, und der Mehrheitsführer muss vor dem 7. August Zeit im Plenum finden. Eine Erholung von vier Prozent ersetzt diesen Beschluss nicht, weshalb viele Wallets inzwischen auf Einstiege mit einem eigenen Zeitplan schauen.

Was die XRP Prognose nicht liefert und Pepeto bereits zeigt

Während die XRP Prognose auf eine Abstimmung wartet, hat Pepeto die Hürde bereits genommen, an der die meisten Presales scheitern. Echtes Kapital erfahrener Wallets floss in einem von Angst geprägten Markt in das Projekt, und eingesammelt wurden mehr als 10 Millionen Dollar. Das Vorhaben hat in einem Jahr starke Überzeugung erzeugt, in dem das Einsammeln von Kapital fast unmöglich wirkt.

Der eigene Vertragsscanner prüft jeden Token vor dem Listing und schützt Käufer vor den Rug Pulls, die kleine Halter in jedem Zyklus Millionen kosten. Die Brücke überträgt Werte zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana zu null Kosten über ein Lock-and-Mint-Verfahren, sodass Positionen ohne Gebührenverlust die Kette wechseln. Beide Werkzeuge lösen Probleme, die Halter von XRP längst kennen, denn Kapital zwischen Netzwerken zu bewegen und neuen Token zu vertrauen sind genau die Risiken, die viele ausbremsen.

Hinter der Plattform steht ein ehemaliger Binance-Experte, der das Projekt gemeinsam mit dem Schöpfer des originalen Pepe-Coins aufbaut. Diese Herkunft bringt eine Glaubwürdigkeit mit, die kein anderer Meme-Coin-Presale vorweisen kann. SolidProof hat jeden einzelnen Vertrag in einem vollständigen Audit geprüft und freigegeben, bevor der Presale überhaupt für Käufer geöffnet wurde, sodass beim Einstieg keine offene Sicherheitsfrage bleibt.

Das nahende Binance-Listing setzt dem Presale ein festes Ende, das mit jedem Tag näher rückt. Ein Einstiegspreis von 0,000000188 Dollar in einem ängstlichen Markt kann darauf hindeuten, dass große Wallets nicht länger auf ein Gesetz warten. Hier entscheidet kein Ausschuss über den Termin, sondern das Projekt selbst. Wer verfolgt, wohin Kapital in dieser Phase stattdessen fließt, findet bei Pepeto geprüfte Werkzeuge, eine belegbare Teamhistorie und einen klaren Zeitplan bis zum Handelsstart, die zusammen den stärksten Presale des Jahres 2026 ergeben.

Fazit

Die XRP Prognose zielt auf Gewinne, die ein Gesetz und mehrere Monate benötigen, während sich der Presale von Pepeto füllt, solange der Senat noch verhandelt. Der heutige Presale-Preis sichert einen Einstieg, aus dem beim Handelsstart jene Rendite entstehen kann, über die später alle sprechen, wenn der Kurs bereits gelaufen ist. Die vorherige Stufe war früher als geplant ausverkauft, und Wallets drängten sofort in die nächste Runde, die sich gerade weiter füllt. Wer jetzt zugreift, sitzt auf der Seite, die einsammelt, statt später von außen zuzusehen und das Bedauern zu tragen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die XRP Prognose für Ende Juli 2026 aus?

Der Token hat 1,081 und 1,10 Dollar zurückerobert, und ein Tagesschluss darüber öffnet den Weg zu 1,12 Dollar. Unter 1,063 Dollar kehrt der Verkaufsdruck zurück. Entscheidend bleibt der CLARITY Act vor dem 7. August.

Warum schauen sich Halter von XRP den Presale von Pepeto an?

Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, betreibt Vertragsscanner und Cross-Chain-Brücke bereits im Livebetrieb und ließ jeden Vertrag von SolidProof prüfen. Der Presale läuft über pepetocoin.com, und pepetocoin.com bleibt die einzige offizielle Adresse.