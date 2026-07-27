München (ots) -Das Interesse an der Tour de France im Ersten war auch in diesem Jahr sehr hoch: Der durchschnittliche Marktanteil lag bei 12,3 Prozent. 1,053 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben durchschnittlich pro Übertragung eingeschaltet. Damit erreichten die TV-Übertragungen im Ersten - nach vorläufig gewichteten Daten - den zweitbesten Marktanteil der Übertragungen seit 2015.Erfreulich war auch die Akzeptanz in der jungen Zielgruppe (14 bis 49 Jahre) mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 15,0 Prozent im Ersten - dies entspricht einer kontinuierlichen Steigerung seit 2020 und ist der beste Wert seit 2015. Die erfolgreichste Etappe nach Marktanteil war die 19. Etappe von Gap nach Alpe d'Huez mit einem Marktanteil von 16,7 Prozent. Die Gebirgsetappe mit den legendären 21 Kehren verfolgten am 24. Juli 1,423 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - in der Spitze bis zu 19,4 Prozent Marktanteil. Die erfolgreichste Etappe nach absoluten Zahlen war die Schlussetappe nach Paris mit 2,484 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (Marktanteil: 14,6 Prozent), damit war es der höchste Wert für eine Etappe seit 2015. Insgesamt 20,263 Millionen Menschen haben die Übertragungen mit einem Gesamtvolumen von rund 59 Stunden im Ersten verfolgt. Damit wurden 25,5 Prozent der Bevölkerung erreicht, also mehr als jede vierte Person in Deutschland."Die hohen Akzeptanzwerte belegen die nach wie vor große Begeisterung eines breiten Publikums für den Radsport", erklärte Martin Grasmück, Intendant des Saarländischen Rundfunks, der für die ARD federführend die Berichterstattung auf allen Ausspielwegen verantwortet. "Ich danke unserem erfahrenen und hochengagierten ARD-Tour-Team herzlichst für die qualitativ hochwertige und medienübergreifende Berichterstattung. Jetzt hoffen wir auf eine ebenso starke Resonanz bei der Übertragung der Tour de France der Frauen, die am Samstag beginnen wird."Die Nutzung der Tour-Berichterstattung auf sportschau.de (Web & App, ohne Videos/Audios, inklusive Liveticker) erzielte im aktuellen Jahr insgesamt 14,6 Millionen Visits. Damit hat die Nutzung der Tour-Berichterstattung auf sportschau.de nochmals etwas zugelegt und einen neuen Höchststand erreicht.Bis einschließlich Samstag, 25. Juli, gab es über 9,5 Millionen Wiedergaben der Event-Livestreams in der ARD Mediathek und auf sportschau.de mit insgesamt 5,7 Millionen Nutzungsstunden. Zusätzlich wurden über 7,7 Millionen Wiedergaben der on-demand-Videos (wie etwa die Serie "Mythos Tour 3 - Rising stars" und "Deine Tour") in der ARD Mediathek und auf sportschau.de gezählt. Hier waren es mehr als 1,2 Millionen Nutzungsstunden. Die aktuellen Folgen des täglichen Podcasts "Tourfunk" generierten nach bisher vorliegenden Zahlen hochgerechnet rund 1,2 Millionen Unique Downloads.Ebenso über Social Media erreichten ARD-Beiträge zur Tour de France die Menschen. So wurden beispielsweise die Videos auf YouTube 16,5 Millionen Mal angesehen. Hinzu kommen 37,5 Millionen Kontakte mit Instagram-Posts und 9,3 Millionen Video-Abrufe bei TikTok. In Summe sind das 64 Millionen Kontakte via Social Media.Auch die Berichterstattung im Radio - ebenfalls unter SR-Federführung - erfreute sich erneut großer Beliebtheit. Die Nachfrage der ARD-Radiowellen nach Live-Kommentaren und Berichterstattung waren sehr hoch. Erstmals waren die Tour-Übertragungen auch per Audio-Livestream bei ARD Sounds und sportschau.de verfügbar.Tour de France Femmes 2026Die Tour de France der Frauen geht in diesem Jahr wieder über neun Etappen. Das Erste überträgt ab Samstag, 1. August, die ersten beiden und die letzten beiden Etappen im Hauptprogramm - die Etappen dazwischen werden in voller Länge im Livestream der ARD Mediathek und bei sportschau.de gezeigt. Hinzu kommen Zusammenfassungen auf YouTube, eine umfassende Berichterstattung im Hörfunk und in den sozialen Medien. Auch im Tourfunk-Podcast wird die Tour der Frauen selbstverständlich täglich das Thema sein.Fernsehnutzungsdaten: AGF Videoforschung; AGF SCOPE, Marktstandard Bewegtbild, Auswertungstyp TVStreamingdaten & Abrufzahlen ARD Mediathek/Sportschau: AGF/Nielsen, Zensusdaten; Abrufe aus Deutschland; Abrufmodus: Livestream; eigene BerechnungenSocial Media-Zahlen: Plattformdaten/eigene BerechnungenPressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deundPeter Meyer, Saarländischer RundfunkUnternehmenssprecher und Leiter UnternehmenskommunikationTel. 0681/602-2040, E-Mail: pmeyer@sr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6322260