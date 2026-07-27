Apple will Metas Ray-Ban-Brillen Konkurrenz machen und dabei gleich den gesamten Brillenmarkt aufwühlen. Ein Termin für die Vorstellung erster Geräte scheint jetzt zu stehen. Apple plant die Vorstellung seiner ersten smarten Brille für Juni 2027 auf der Entwicklerkonferenz WWDC. Die Auslieferung an Kunden dauert aber bis Ende 2027, berichtet Bloomberg-Reporter Mark Gurman. Ursprünglich wollte Apple das Gerät bereits 2026 zeigen und im Frühjahr 2027 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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