Mainz (ots) -Wenn Politik im Alltag ankommt, fragt Sarah Tacke nach: Was läuft schief, was hilft? Kritisch und lösungsorientiert spricht sie mit Betroffenen, Fachleuten, Verantwortlichen. Und zudem mit dem Publikum per QR-Code. Die erste Ausgabe des neuen Talkformats ist am Donnerstag, 30. Juli 2026, 22.15 Uhr, im ZDF zu sehen. Thema der Premierensendung: Mögliche Konsequenzen nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin.Bis zum 27. August 2026 ist das Talkformat "Sarah Tacke" fünfmal donnerstags um 22.15 Uhr im ZDF zu sehen - in der Sommerpause von "maybrit illner". Sarah Tacke, promovierte Juristin und hartnäckige Journalistin, widmet sich den konkreten Auswirkungen der großen gesellschaftspolitischen Fragen unserer Zeit auf den Alltag der Menschen. Gemeinsam mit Betroffenen, Expertinnen und Experten sowie Verantwortlichen analysiert sie Ursachen, überprüft Argumente und sucht nach tragfähigen Lösungen.Das Thema der ersten SendungIn der ersten Sendung steht ein aktuelles Thema im Fokus: Nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag am Rande des Christopher Street Day (CSD) in Berlin werden die Forderungen nach rechtlichen Konsequenzen laut. Im Fokus steht dabei die Frage, warum der mutmaßliche Täter auf freiem Fuß war, obwohl er den Behörden bekannt und auch schon verurteilt worden war. Welche Schwächen hat das deutsche Strafrecht? Gab es juristische Fehler im Vorfeld, die diese Tat erst möglich gemacht haben?Die Themen bei "Sarah Tacke"Die Themen des Talkformats mit Sarah Tacke orientieren sich an den drängenden Debatten im Land - von Sozialreformen über die wirtschaftliche Lage vieler Menschen bis zu den Wahlen in Ostdeutschland und dem Umgang mit politischen Rändern an der Basis. Dabei begegnen sich unterschiedliche Perspektiven auf Augenhöhe. Sarah Tacke ordnet ein, hinterfragt Positionen und macht sichtbar, welche Folgen politische Entscheidungen für die Lebenswirklichkeit der Menschen haben.Begleitet wird das Format durch eine intensive Social-Media-Kommunikation vor und nach der Sendung über die Kanäle von ZDFheute sowie durch direkte Kommunikation mit Zuschauerinnen und Zuschauern über eine QR-Code-Umfrage.KontaktBei Fragen zu "Sarah Tacke" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sarahtacke) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "Sarah Tacke" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/talk/sarah-tacke-166)- Trailer zu "Sarah Tacke" (https://presseportal.zdf.de/trailer/trailer/sarah-tacke-das-talkformat)- Presseinformationen zu "Sarah Tacke" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sarah-tacke)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6322286